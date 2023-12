"Επιστροφή στη Σεούλ" από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Το φιλμ "Επιστροφή στη Σεούλ" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ντέιβι Τσου

Ηθοποιοί: Παρκ Τζι-μιν, Ο Κουάνγκ-ροκ, Κιμ Σουν-γιούνγκ.

Φωτογραφία: Τομά Φαβέλ

Μοντάζ: Ντούνια Σίτσοφ

Μουσική: Ζερεμί Αρκάς, Κριστόφ Μουσέτ

Χώρα: Γαλλία, Γερμανία, Ν. Κορέα

Διάρκεια: 119΄

Διακρίσεις: 10 Βραβεία και 19 Υποψηφιότητες

The Guardian's Best Films 2023, Βραβείο καλύτερης ταινίας.

Hamptons International Film Festival 2022, Βραβείο Κοινού.

Athens International Film Festival 2022, Βραβείο Χρυσή Αθηνά.

Tokyo FILMeX 2022, Ειδικό Βραβείο της Επιτρσπής.

Asia Pacific Screen Awards 2022, 2 Βραβεία, Νέος Ηθοποιός και Καλύτερος Σκηνοθέτης.

Belfast Film Festival 2022, Βραβείο καλύτερης ταινίας.

QCinema International Film Festival 2022, Βραβείο στο σκηνοθέτη.

Los Angeles Film Critics Association Awards 2022, Βραβείο στη Νέα Γενιά (σκηνοθέτη+ ηθοποιό).

Boston Society of Film Critics Awards 2022, Βραβείο καλύτερης ταινίας.

Κι όμως με γοήτευσε και με καθήλωσε. Οπου μια 25χρονη καταλήγει, εκ συμπτώσεως στη Σεούλ, τον τόπο που γεννήθηκε πριν δοθεί για υιοθεσία και μεγαλώσει στη Γαλλία -ό, τι πρέπει για απαιτητικούς θεατές (Δανίκας)

Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας για ένα αντισυμβατικό, ψυχολογικά ειλικρινές και σκηνοθετικά δεξιοτεχνικό οδοιπορικό ενηλικίωσης μιας απόλυτα μοντέρνας κινηματογραφικής ηρωίδας.

Είναι δύσκολο να αποδεχθείς και να συμπαθήσεις τη Φρεντί. Η 25χρονη Γαλλίδα με τα ασιατικά χαρακτηριστικά είναι εξωστρεφής, όσο και εγωίστρια, κατατρώγεται από μια εσωτερική οργή και δεν μασάει τα λόγια της στα όρια της αγένειας. Στην πρώτη επίσκεψή της στη Νότια Κορέα από τότε που γεννήθηκε εκεί και αμέσως δόθηκε για υιοθεσία σε ένα ζευγάρι Γάλλων, μαζεύει γύρω από το τραπέζι της το μισό εστιατόριο, διασκεδάζει πίνοντας μέχρι πρωίας και ξυπνάει στο κρεβάτι ενός αμήχανου, άγνωστού της νεαρού. Στις κουβέντες της προηγούμενης βραδιάς έχει εξομολογηθεί πως δεν έχει καμία γνώση της κορεάτικης γλώσσας ή των ηθών και εθίμων της χώρας κι ενώ δηλώνει πως δεν ενδιαφέρεται για τους βιολογικούς γονείς της, τώρα ξεκινάει να επισκεφτεί το κέντρο υιοθεσιών στο οποίο παραδόθηκε, αναζητώντας τα ονόματά τους. Όταν ο πατέρας της εμφανίζεται, εκείνη δέχεται να τον συναντήσει και να γνωρίσει την τωρινή οικογένειά του.

Γεννημένος στη Γαλλία από Καμποτζιανούς γονείς, ο Νταβί Τσου πρωτοταξίδεψε στην Πνομ Πενχ σε ηλικία 25 ετών. Η πρώτη του ταινία μυθοπλασίας, το "Diamond Island" (2016), είναι γυρισμένη στην Καμπότζη και ακολουθεί δυο αδέλφια τα οποία επανενώνονται. Η ιστορία της Φρεντί, λοιπόν, είναι βγαλμένη από τα προσωπικά του βιώματα, γι’ αυτό και κουβαλάει μια βαθιά, γλυκόπικρη αυθεντικότητα, η οποία δεν είναι προϊόν σεναριακού κόνσεπτ. Μέσα από μια σειρά μεγάλων σε διάρκεια σκηνών, αυτή η αναζήτηση ταυτότητας παίρνει σταδιακά τη μορφή μιας παρορμητικής οδύσσειας, προϊόν ψυχολογικής σύγχυσης και υπαρξιακού άγχους. Αντικρίζοντας τον μέθυσο, μα καλοσυνάτο πατέρα της, ο οποίος θέλει πλέον να την κρατήσει κοντά του με κάθε τρόπο, η Φρεντί αντικρίζει στην πραγματικότητα τον –άγνωστο– εαυτό της. Χαμένη στη μετάφραση, καθώς γαλλικά, αγγλικά και κορεάτικα "συναρμολογούν" έναν καινούργιο κώδικα επικοινωνίας, αναρωτιέται για τη θέση της όχι σε έναν, αλλά σε δυο κόσμους που δεν κατανοεί (γαλλικό και κορεάτικο), μετατρέποντας τον αυτοκαταστροφικό θυμό της σε μέθοδο εξερεύνησης – σε όπλο (εξ ου και η ενασχόλησή της με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού) με το οποίο μπορεί να "κατακτήσει" μια ολόκληρη χώρα ως επιτυχημένη executive, παλεύοντας μέχρι τέλους να ανακαλύψει και να "κατακτήσει" την αληθινή ταυτότητά της.

Ο Τσου περιγράφει αυτήν τη συναρπαστική αναζήτηση με αξιοθαύμαστη σεναριακή οξυδέρκεια, βαθαίνοντας σκηνή τη σκηνή το ψυχολογικό προφίλ της ηρωίδας του. Μικρές λεπτομέρειες αποκαλύπτουν πολύτιμες πληροφορίες, αντιφατικά συναισθήματα κυριεύουν χορογραφημένες σκηνοθετικά συζητήσεις, οι αντιδράσεις της Φρεντί εκπλήσσουν τόσο εμάς όσο και την ίδια. Η περιπετειώδης ενηλικίωσή της μεταμορφώνεται έτσι στο συγκινητικό πορτρέτο μιας απόλυτα μοντέρνας, πολυσύνθετης και γεμάτης αναπάντητα ερωτήματα κινηματογραφικής περσόνας. Χρήστος Μήτσης

Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών και Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας για ένα ταξίδι αυτογνωσίας σε συναρπαστικά, κορεσμένα χρώματα και μαιευτικό ρυθμό.

Η Φρεντί, η 25χρονη Γαλλίδα με τη μεθυστική ομορφιά και το αλέγκρο τέμπο, δεν είναι ο Ντέιβι Τσου, ο βραβευμένος στις Κάννες το 2016 για το «Diamond Island» σκηνοθέτης που γεννήθηκε στην Καμπότζη αλλά μεγάλωσε στη Γαλλία, διερευνώντας πάντα πού ανήκει και ποια είναι η αυτο-περιγραφή του. Οι ιστορίες τους όμως μοιάζουν τόσο ώστε η νέα του ταινία, με πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών και Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας, να μην είναι αυτοβιογραφική αλλά να κερδίζει αυτή την πηγαία συναισθηματική αυθεντικότητα που κάνει ένα φιλμ εθιστικό.

Παρορμητική, ενθουσιώδης και απρόβλεπτη, η Φρεντί γεννήθηκε στην Κορέα, δόθηκε μωρό για υιοθεσία σε Γάλλους γονείς και μεγάλωσε στην Ευρώπη. Τώρα κάνει το πρώτο της ταξίδι στη Σεούλ, αναζητώντας… νέες εικόνες και καλοπέραση. Αυτό που θα συναντήσει είναι απρόσμενοι σύνδεσμοι με τις καταβολές της, που διστακτικά θ’ αγκαλιάσει.

Σε κάθε της συνάντηση, σε κάθε της διάλογο, η Φρεντί μάς εκπλήσσει κι εκπλήσσεται, πατώντας σ' ένα σενάριο με γνώριμη κεντρική ιδέα αλλά τίποτε το συμβατικό στην εξέλιξή του. Ο Τσου καταγράφει τη διαδρομή της με κάμερα στο χέρι και κορεσμένα, σέξι χρώματα που συνδέουν τον Γουονγκ Καρ-γουάι των ‘00ς με μια εντελώς σύγχρονη, τρυφερή ματιά στην ταυτότητα.

Τίποτε σ' αυτή την «Επιστροφή στη Σεούλ» δεν είναι πρωτότυπο, αλλά αυτή είναι κι αίσθηση που επιβεβαιώνει την ουσία της. Ολα βρίσκονται μέσα μας, όλα τα γνωρίζουμε, όλες τις επιλογές μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να επιλέξουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Κι αυτό, πολλές φορές, χρειάζεται χρόνο και μια μικρή, καλή ταινία για να το θυμηθείς. Λήδα Γαλανού

Davy Chou

Παραγωγός, Σκηνοθέτης και Σεναριογράφος, γεννήθηκε το 1983 στο Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, Γαλλία. Έχει κερδίσει 15 βραβεία και 19 υποψηφιότητες. Φιλμογραφία: Επιστροφή στη Σεούλ (2022), Diamond Island (2016), Cambodia 2099 (2014), Le sommeil d’or (2011), Expired (short 2008).