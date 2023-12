Taylor Swift: Πρόσωπο της χρονιάς για το TIME

Πρόσωπο της χρονιάς αναδείχθηκε η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) για το 2023, όπως ανακοίνωσε το περιοδικό TIME.

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η αγαπημένη σταρ μιλάει για τη χρονιά που έσπασε τα ρεκόρ της, την εντατική προετοιμασία της για την περιοδεία Eras Tour, την επανηχογράφηση των άλμπουμ της και τη δημόσια ζωή με τους δικούς της όρους.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει πουλήσει 114 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, είναι η γυναίκα με τις περισσότερες βδομάδες στο #1 του Billboard, έχει κερδίσει 14 Γκράμι, ήταν η πιο εμπορική μουσικός του κόσμου το ‘21 (όταν η βιομηχανία προσπαθούσε να καταλάβει πώς να συνέλθει από το χτύπημα της πανδημίας), ενώ η τρέχουσα Eras περιοδεία της εικάζεται πως μπορεί να καταλήξει η εμπορικότερη στην ιστορία, με έσοδα άνω του ενός δις.

Η Σουίφτ ανακηρύχθηκε και η κορυφαία καλλιτέχνης του Spotify για το 2023, καθώς συγκέντρωσε πάνω από 26 δισεκατομμύρια streaming στην πλατφόρμα από την 1η Ιανουαρίου. Το Billboard έχει υπολογίσει ότι η 33χρονη σταρ αποκομίζει μόνο από το Spotify κέρδη που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το PEOPLE.

Η ανακοίνωση των κορυφαίων καλλιτεχνών της χρονιάς για το Spotify έγινε αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας τις μουσικές τάσεις του 2023. Η ποπ σταρ μοιράστηκε τις ευχαριστίες της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“… Ήθελα απλώς να πω σε όποιον άκουσε τη μουσική μου φέτος, οπουδήποτε στον κόσμο, ευχαριστώ. Το να ονομαστείς Κορυφαίος Καλλιτέχνης του Spotify παγκοσμίως για το 2023 είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο γενεθλίων/διακοπών που θα μπορούσες να μου δώσεις”, έγραψε στην ανάρτηση της 29ης Νοεμβρίου, προσθέτοντας: “Καταφέραμε να διασκεδάσουμε το δυνατόν περισσότερο στην περιοδεία και τώρα αυτό. Σοβαρά μιλάς. Έτσι προσπαθούσα να σκεφτώ έναν τρόπο να ευχαριστήσω εσάς, και πολλοί από εσάς μου ζητάτε να βάλω το “You’re Losing Me (From The Vault)” στο streaming… οπότε ορίστε! Μπορείτε επιτέλους να το ακούσετε ΠΑΝΤΟΥ τώρα.”

Μετά από 17 χρόνια καριέρας στη μουσική βιομηχανία, μία πρόσφατη περιοδεία-θρίαμβο και ένα από τα πιο φανατικά fan-clubs στον κόσμο αυτή τη στιγμή, η Τέιλορ Σουίφτ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο το “φαινόμενο” που λέγεται Σουίφτ μπήκε στην ελίτ του “δεκαψήφιου κλαμπ”, όπως πχ η Κιμ Καρντάσιαν και η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Το Eras Tour προβλέπεται να κάνει την Τέιλορ Σουίφτ κατά 4,1 δισεκατ. δολάρια πλουσιότερη, ενώ η ταινία της “Eras Tour” έχει ήδη κάνει τεράστια επιτυχία με εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Τα καθαρά έσοδα της τραγουδίστριας εκτοξεύθηκαν μετά την περιοδεία, η οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα γίνει η πιο κερδοφόρα περιοδεία στην ιστορία της μουσικής μέχρι σήμερα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η περιοδεία δεν είχε μόνο κέρδος για την … τσέπη της τραγουδίστριας, αλλά πρόσθεσε επίσης 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη στις μετακινήσεις των φανς της, τις πωλήσεις εισιτηρίων και τη διάθεση αναμνηστικών “εμπορευμάτων” που αγοράζουν ασταμάτητα οι θαυμαστές της