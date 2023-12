Πάτρα: Παρουσιάζεται το έργο "Next Museum"

Η τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου «NEXT MUSEUN Stimulating digitization at small and medium-sized museums through the enhancement of the Digital Curator» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 στο Mosaic Hub (Ερμού 112).Σ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: Το έργο υλοποιεί ως μέλος της κοινοπραξίας το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και έχει ως πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων Μουσείων στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή, η οποία αναδείχθηκε ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19.

Ταυτόχρονα στοχεύει στην αναβάθμιση ικανοτήτων και δεξιοτήτων (upskilling) και την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στον τομέα της μουσειακής επιμέλειας και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18.00 – 18.30: Προσέλευση - Εγγραφές

18.30 – 18.50: Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών / Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου. Παρουσίαση του έργου Next Museum

18.50 – 19.10: Ιωάννα Γιαννούκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Παρουσίαση DOP - Digital Operational Plan Μουσείων έργου Next Museum

19.10 – 19.30:Θεόδωρος Τσούμπελης – Chief Executive Officer, Dynacomp.Ψηφιακό Σύστημα Περιήγησης και Ανάδειξης Περιεχομένου σε Μουσεία.

19.30 – 19.50: Δημήτρης Τσώλης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Νέες Τεχνολογίες και Σύγχρονα Μουσεία

19.50 – 20.10: Ελένη Γκίκα, Founder PIVOT ΑΜΚΕ. Τρόποι αξιοποίησης των ψηφιοποιημένων ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων.

20.10 – 20.30: Συζήτηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+