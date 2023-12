Πάτρα: Το Σάββατο 9/12 μεταμεσονύκτια προβολή του ντοκιμαντέρ "Return of the Creeps" παρουσία του σκηνοθέτη Νίκου Χαντζή

Ταινία: RETURN OF THE CREEPS

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α, Φοιτητικό: 4 ευρώ.

RETURN OF THE CREEPS του Νίκου Χαντζή

ένα ντοκιμαντέρ Ελληνικής παραγωγής 2023 για την Creep Records

Διάρκεια: 99 λεπτά

Λίγο καιρό μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Punkfilmfest Berlin στο Βερολίνο, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού κι αμέσως μετά την συμμετοχή του στα Διεθνή Κινηματογραφικά Φεστιβάλ Αθήνας ("Νύχτες Πρεμιέρας") και Μπράουνσβαϊγκ, το Return Οf Τhe Creeps ετοιμάζεται για την έξοδό του στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Από τον δημιουργό του Music For Ordinary Life Machines Νίκο Χαντζή ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται στο άσπρο πανί κι έρχεται να σας διηγηθεί κάτι από τα Αθηναϊκά σκοτεινά μουσικά 80's.

Ιστορίες 33 και 45 στροφών, ιστορίες με κειμήλια και εικόνες, που μένουν σε κόντακ χαρτί...

ΣΥΝΟΨΗ

Αθήνα, 1982. Κάπου ανάμεσα σε Κυψέλη, Πατήσια και Εξάρχεια, γεννιέται η Creep Records.

Στον βραχύχρονο αλλά πλούσιο κατάλογό της, έκαναν το δισκογραφικό τους πέρασμα μερικές από τις σημαντικότερες μπάντες της εγχώριας new wave, post punk και dark wave σκηνής. Σε διάστημα τεσσάρων μόλις χρόνων, η Creep κυκλοφόρησε μια σειρά από εμβληματικούς δίσκους, οι οποίοι έως σήμερα αποτελούν μουσικά έργα ανεκτίμητης συναισθηματικής και ιστορικής αξίας.

Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις του ιδρυτή της Μπάμπη Δαλίδη αναδύεται ένα ντοκιμαντέρ για μια από τις πρώτες και επιδραστικότερες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα, που έδωσε στέγη σε αρκετές underground μπάντες των 80’s, όπως οι Yell-Ο-Yell και άλλοι πολλοί.

Το έργο πλαισιώνουν μέλη των συγκροτημάτων, που δισκογράφησαν στην Creep, όπως οι Angelo & His Egos, Art of Parties, Clown, Cpt Nefos, Headleaders, Metro Decay, Rehearsed Dreams, The Reporters, South of No North, Villa 21 και The Vyllies.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Νίκος Χαντζής

Παραγωγή: Press Eject and Give me the Tape

Κάμερα - Μοντάζ: Νίκος Χαντζής

Μιξάζ: Γιάννης Λαμπέλ

Υποτιτλισμός: Σταυρούλα Τσιάρα

DCP: Πάνος Αγγελοθανάσης

Συμμετέχουν οι:

Γιάννης-Λυσίας Αναστασόπουλος (Clown)

Ηλίας Αναστασόπουλος (Clown)

Φρανκ Βακούλας (Headleaders)

Δημήτρης Βασιλάκης (Art Of Parties)

Παντελής Βασιλάκης (Art Of Parties)

Μπάμπης Δαλίδης (Ιδρυτής Creep Records, Villa 21)

Αιμίλιος Κατσούρης (Μουσικοκριτικός, Hitch-Hyke Records)

Γιώργος Κουλούρης (South Of No North)

Γιάννης Μανιάτης (Metro Decay)

Χρήστος Μανωλίτσης (Ηχολήπτης)

Άκης Μπογιατζής (Cpt Nέφος)

Δημήτρης Μπούρας (Inner Ear Records)

Άγγελος Νικολόπουλος (Angelo & His Egos)

Πάνος Dread (Geheimnis Records)

Ανδρέας Παπαδόπουλος (Villa 21)

Γιάννης Παπαϊωάννου (Rehearsed Dreams)

Ilona Prism (The Vyllies)

Γιώργος Ρουμάνης (The Reporters)

Λάκης Χαλκιόπουλος (Headleaders)

…και η μουσική των:

Angelo & His Egos

Art Of Parties

Clown

Cpt Nefos

Headleaders

Metro Decay

Rehearsed Dreams

The Reporters

South Of No North

Villa 21

The Vyllies

Yell-O-Yell.

Instagram: https://instagram.com/return_of_the_creeps