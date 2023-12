Ο Ν. Φαρμάκης προσκεκλημένος στο Ντουμπάϊ και στην 28η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή

Στο Dubai, για την 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος προσκλήθηκε ως ομιλητής σε εκδήλωση με τίτλο «Outlook of the Greek Energy Sector towards 2030» («Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα προς το 2030» που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/12 και ώρα 13.30 στο Ελληνικό Περίπτερο

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει στη διεθνή σύνοδο ως ένας εκ των ομιλητών, ως αποτέλεσμα της διεθνούς αναγνώρισης των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση.

Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση ενός μεγάλου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου που θα συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση του αγροτικού πληθυσμού και των δήμων της περιοχής, ξεχώρισε και συμπεριλήφθηκε στην παγκόσμια έκδοση Multistakeholders GLOBAL GOALS, ως μία από τις καλύτερες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό στη Ν. Υόρκη.

Μάλιστα, μία δράση που συνάδει απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το σχέδιο «Απόλλων» και το οποίο αφορά σε εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με μπαταρίες με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει σε πολλές ακόμα δράσεις ενίσχυσης της «πράσινης» ενέργειας, όπως είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο ηλεκτροκίνησης, το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης των κτιριακών υποδομών της Περιφέρειας, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά κτίρια με στόχο την στενή παρακολούθηση της κατανάλωσης και τον εντοπισμό προσαρμοσμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, η αντικατάσταση 12.455 παραδοσιακών φωτιστικών σωμάτων με εναλλακτικές λύσεις προηγμένης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και βέβαια, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, που για πρώτη φορά προσφέρει μία εναλλακτική και μεταβατική ενεργειακή λύση, προς όφελος των πολιτών και επαγγελματιών της περιοχής.

«Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια έχουμε εργαστεί με συνέπεια, όχι μόνο για να καλύψουμε το ενεργειακό κενό των προηγούμενων ετών, αλλά για να καταστήσουμε την περιοχή μας πρωτοπόρα στη νέα ενεργειακή εποχή, προς όφελος της κοινωνίας και του ίδιου του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, καταβάλλαμε μεγάλες προσπάθειες ώστε τα τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου να γίνουν πραγματικότητα, αλλά κάναμε και πολλά ακόμα βήματα προς τα εμπρός, για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα μετατρέψουν τη Δυτική Ελλάδα σε εθνικό πρωταγωνιστή της πράσινης ενέργειας. Εμβληματική δράση, η σύσταση των επτά ενεργειακών κοινοτήτων για τη δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, μία δράση που έτυχε εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης. Ωστόσο, δεν σταματάμε εδώ. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Dubai θα καταθέσουμε μία νέα πρόταση που αφορά τη συμβολή των δενδρωδών καλλιεργειών στη μείωση των ρύπων και η οποία μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στην πράσινη μετάβαση, αλλά και στο εισόδημα των αγροτών. Η ίδια η φύση μας δείχνει τον δρόμο και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον ακολουθήσουμε…» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης με την αφορμή της επίσκεψής του στο Dubai και στην COP28.

· Ο ιστότοπος της Ελλάδας στην COP28:

https://greeceincop.gr/

· Το link της ελληνικής αποστολής στην COP28Q:

https://www.youtube.com/watch?v=wwV3OEC9OOM