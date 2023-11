"Τρυπώσαμε" στις συναντήσεις της Ομάδας του TEDxPatras

Ένα πολυμελές σύνολο από 48 ενεργούς εθελοντές ασχολείται ακούραστα εδώ και μήνες για την προετοιμασία του 7ου TEDxPatras, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα το “Bridging Within”.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "όλοι στην ομάδα είναι αφοσιωμένοι σε έναν κοινό στόχο: να δημιουργήσουν μια πλούσια εμπειρία για τους συμμετέχοντες, με το TEDxPatras να αναμένεται να φιλοξενήσει πάνω από 1200 ανθρώπους.

Η διοργάνωση-θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα εντάσσει την Πάτρα και την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των πιο επιδραστικών TEDx διοργανώσεων στον κόσμο προσφέροντας μια ιδιαίτερη εμπειρία που περιλαμβάνει συναρπαστικές ομιλίες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις.

Όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα υποδεικνύουν μια συναρπαστική εκδήλωση, με απρόβλεπτες στιγμές και ανατροπές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει σε ορισμένες από τις ομάδες του TEDxPatras αυτή τη στιγμή...

Volunteers Team - Η Ομάδα των Εθελοντών Υποστήριξης



Η Αντωνία Κατριμπούζα, Head of Volunteers, δήλωσε “Το Εθελοντικό Πρόγραμμα του TEDxPatras 2023 έχει ξεκινήσει δυναμικά. Πάνω από 130 εθελοντές συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας, όπου η παρέα «τσαλακώθηκε» και δημιούργησε τους πρώτους -και πιο σημαντικούς- δεσμούς, για την πολλά υποσχόμενη συνέχεια. Η ατζέντα των συναντήσεων μέχρι τη μεγάλη γιορτή των ιδεών στις 9 Δεκεμβρίου είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένη. Ακολουθούν βιωματικές δράσεις για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των Εθελοντών την ημέρα της εκδήλωσης, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, συμβολική ποδηλατάδα στο κέντρο της πόλης, γνωριμία με τα μέλη της Core team και φυσικά, πολυαναμενόμενα πάρτι για την ενεργειακή προθέρμανση της Εθελοντικής Ομάδας. Volunteers will rock once again”.



IT Team - Η Ομάδα Τεχνολογίας



“Η ομάδα του ΙΤ έχει τον ρόλο της αξιοποίησης της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της διοργάνωσης, από τη διαχείριση των ιστότοπων και των εφαρμογών, μέχρι την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών εμπειρίας που σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε στο TEDxPatras 2023. Φέτος, η εκδήλωσή μας θα περιλαμβάνει πολλά ψηφιακά στοιχεία σε διάφορα επίπεδα για την προβολή ενημερώσεων και περιεχομένου. Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο HUB tedxpatras.com καθώς και την αποκλειστική σελίδα της φετινής εκδήλωσης 2023.tedxpatras.com.” Την ομάδα IT αποτελούν οι: Ιάσονας Γεωργιάδης, Παναγιώτης Καββαδίας, Παναγιώτης Μαυρομμάτης.



Photo & Video Team - Η Ομάδα Φωτογραφίας και Βίντεο



“Για εμάς, στην ομάδα Photo & Video, η πρόκληση δεν σταματάει ποτέ! Δεν ξεκινάει και τελειώνει με το εκάστοτε project, αλλά αποτελεί συστατικό κομμάτι του ποιοι είμαστε, τόσο σαν μονάδες έξω από το θεσμό του TEDxPatras, όσο και σαν ομαδα εντός του! Η αποτύπωση των στιγμών και των δραστηριοτήτων μας, η διαρκής προσπάθεια να βρούμε την πιο αντιπροσωπευτική και αυθόρμητη φωτογραφία, να δείξουμε και ν’ αναδείξουμε την ειλικρινή προσπάθεια, τον χαρακτήρα και τους στόχους του TEDxPatras και των ανθρώπων του μέσα από τη δημιουργία ενός βίντεο - όλα αυτά και ακόμα περισσότερα αποτελούν για εμάς συστατικά στοιχεία του ποιοι είμαστε και τι προσφέρουμε. Αυτό θα κάνουμε και λίγες μέρες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!”. Την Ομάδα Φωτογραφίας και Βίντεο συνθέτουν οι: Γαβριήλ Δρακάτος, Ραφαήλ Κουτουλογένης, Διαγόρας Βουγάς, Δήμητρα Κουκίδη και Γιάννης Παρασκευάς.



Registration Team - Η Ομάδα Εγγραφών



“Στην Ομάδα του Registration ξεκινάμε πολύ πριν από την έναρξη των εγγραφών. Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας πλήρους εμπειρίας για τους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση. Κάθε λεπτομέρεια μας απασχολεί. Επιδιώκουμε τη συλλογή πληροφοριών και ενημερώσεων για τους συμμετέχοντες, απαντάμε σε ερωτήσεις και αντιμετωπίζουμε απορίες, με στόχο να δημιουργήσουμε μια πιο προσβάσιμη και ικανοποιητική εμπειρία! Εάν δεν έχετε κλείσει εισιτήριο... μην το αφήσετε για αργότερα! Θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχτούμε!”. Την Ομάδα Registration συνθέτουν οι: Ελένη Παπαδήμα, Γιάννης Γιαλένιος, Γαρυφαλλιά Λιάπη, Ολίς Λαγοπαναγιωτοπούλου.



Design Team - Η Ομάδα Σχεδιασμού



Η Λένα Νταγκούλη και η Μαρίνα Σκεμπετζή σχολίασαν: “Η ομάδα του Design βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την ημέρα του event. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δημιουργική διαδικασία για την προετοιμασία της φετινής σκηνής του TEDxPatras, η οποία θα αντανακλά τη δυναμική του φετινού θέματος!”.



Communication Team - Η Ομάδα Επικοινωνίας



“Η ομάδα Communication του TEDxPatras εστιάζει στο κάλεσμα και την ενημέρωση όλων μας για το επερχόμενο event. Καθώς η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, διασφαλίζουμε όχι μόνο την καλύτερη ροή των γεγονότων, αλλά και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της στιγμής ως συνολική εμπειρία. Αυτό το διάστημα επεξεργαζόμαστε το σύνολο του περιεχομένου της διοργάνωσης με στόχο την τελική προώθηση του προγράμματος, τις ομιλίες, τα εργαστήρια, τα Fireside Chats και τη συνολική εμπειρία”. Μη χάσετε ούτε μια στιγμή - ακολουθήστε μας στα Social Media #TEDxPatras”. Την Ομάδα Επικοινωνίας αποτελούν οι: Ασπασία Κράλλη, Ελευθερία Μαρίνου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Φοίβη Παναγιώτου, Μαρία Καντάνη και Αγγελική Κολλυροπούλου.



To TEDxPatras 2023 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.



Περισσότερες πληροφορίες: 2023.tedxpatras.com.