Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίτιμος διδάκτορας ο Dr. h. c. mult. Hans Lenk

O Dr. h. c. mult., Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Καρλσρούης (ΚΙΤ) Hans Lenk, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας Αικατερίνη Καλέρη, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας Μιχαήλ Θ. Παρούση και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Athena’s Owl and the Bird Phoenix: Philosophizing as Creative Transcending»