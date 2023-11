Πάτρα: Μουσικό live την Κυριακή 5/11 με τον παγκοσμίου φήμης bluesman Michael Dotson

Ένα ξεχωριστό μουσικό live έχει προγραμματιστεί στην Πάτρα αυτή την Κυριακή 5/11/2023 στο Bocas the bar. Είναι το live των Michael Dotson & Blues Cargo.

O Michael Dotson είναι ένας παγκοσμίου φήμης bluesman από το Σικάγο των ΗΠΑ. H μουσική του μπορεί να περιγραφεί ως “high energy Chicago-style house rockin’ blues”, ένα ωμό μίγμα από shuffles και boogies με γερές ρίζες στην παράδοση και γεμάτο καυτή κιθάρα.

Γέννημα-θρέμμα του Νότιου Σικάγο, απέκτησε τις επιρροές του ήδη από την εφηβεία, τρυπώνοντας στα μπαρ όπου εμφανίζονταν όλοι οι θρύλοι της εποχής: Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, Otis Rush.

Ως κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με τούς μεγαλύτερους καλλιτέχνες του είδους. Υπήρξε μέλος των περίφημων Teardrops του Magic Slim, ένα σχήμα που απέσπασε το βραβείο W.C Handy για την καλύτερη blues μπάντα στον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με τους Aaron Burton, Big Time Sarah, Little Mac Simmons, Jimmy Burns, Willie Kent, Homesick James, Big Jack Johnson, Mississippi Heat και άλλα ηχηρά ονόματα της blues σκηνής των Η.Π.Α.

Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ακολουθεί μια πετυχημένη σόλο καριέρα σε Ευρώπη και Αμερική. Το 2006 κυκλοφορεί το πρώτο του CD “Lightning in my pocket”και το δεύτερο CD “Fork ιn the road” το 2010.