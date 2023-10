Οι θαυμαστές του αποχαιρετούν με συγκίνηση τον Μάθιου Πέρι έξω από το τηλεοπτικό του σπίτι, στο Μανχάταν

H βροχή δεν εμπόδισε τους εκατοντάδες θαυμαστές των «Friends -Τα Φιλαράκια» στο Μανχάταν της Ν. Υόρκης να τιμήσουν τον εκλιπόντα ηθοποιό Μάθιου Πέρι (Matthew Perry), τον Τσάντλερ της σειράς, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι θαυμαστές του με ιδιαίτερη συγκίνηση, γέμισαν με λουλούδια και αποχαιρετιστήρια σημειώματα το σημείο όπου γυρίστηκε η σειρά.

«Ήταν το αγαπημένο μου σόου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ να το βλέπω τώρα χωρίς να νιώθω βαθιά θλίψη» δήλωσε η 29χρονη Catherine Schmitt στο Variety.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από την εξαώροφη πολυκατοικία στο West Village στο κέντρο της Νέας Υόρκης κρατώντας σημειώματα που είχαν γράψει μεταξύ άλλων «εδώ που όλοι χάσαμε έναν φίλο» και τραβώντας φωτογραφίες από την διάσημη τοποθεσία.

«Ήταν όλοι φίλοι μας» είπε η Hope Pace η οποία ακύρωσε το πρόγραμμά της για να αποτίσει φόρο τιμής στον ηθοποιό. Κρατώντας ένα σημείωμα που έγραφε «Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε Μπινγκ» δήλωσε: «Αξίζει να τιμηθεί, ξέρω ότι υπέφερε πολύ».

Πραγματικά το κλίμα είναι βαρύ & πένθιμο στο Χόλιγουντ από το Σάββατο 28/10/2023 που ο Μάθιου Πέρι εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν γεννημένος στις 19 Αυγούστου 1969, στο Williamstown της Μασαχουσέτης και πέρυσι είχε κυκλοφορήει και διαβαστεί πολύ το αποκαλυπτικό memoir του με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» που χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως ένα βαθιά ειλικρινές και σκοτεινά αστείο βιβλίο.

Ο Matthew Perry που για ένα διάστημα στην αρχή της καριέρας του ήταν & ζευγάρι με την Τζούλια Ρόμπερτς, έγινε μεγάλο όνομα κυρίως στο χώρο της Αμερικανικής τηλεόρασης με τα «Φιλαράκια», μία σειρά που ξεκίνησε να προβάλλεται το 1995 και αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας. Ακόμα και στις επαναλήψεις των επεισοδίων της σειράς στο κανάλι Star η τηλεθέαση ήταν μεγάλη. Η σειρά γυρίστηκε στα στούντιο της Warner Bros. στο Λος Άντζελες, αλλά εξωτερικά πλάνα του διαμερίσματος της Μόνικα και της Ρέιτσελ γυρίστηκαν στην οδό Μπέντφορντ 90.

Και εκεί παρά τον βροχερό, «θλιβερό» καιρό, δεκάδες μπουκέτα λουλουδιών και χειροποίητα πλακάτ με φράσεις όπως «the one where we all lost a friend» ήταν στοιβαγμένα στη νοτιοδυτική γωνία του Bedford and Grove κοντά στο συνοικιακό εστιατόριο "The Little Owl".