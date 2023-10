Netflix: Mετά το «Crown» ετοιμάζει νέα σειρά για τον Τζον Κένεντι

Το Netflix μετά την τεράστια επιτυχία του «Crown» ετοιμάζει μια μίνι σειρά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Κένεντι (John F. Kennedy), που δολοφονήθηκε όπως μεταφέρει αποκλειστικά το Variety.

Η σειρά του Netflix για τον Τζον Κένεντι θα είναι βασισμένη στο βιβλίο «JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956» του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Φρέντρικ Λόγκεβαλ (Fredrik Logevall).

Το βιβλίο που θα γίνει σειρά στο Netflix για τον Τζον Κένεντι κυκλοφόρησε το 2020 με το πρώτο μέρος της δίτομης βιογραφίας να αφηγείται τη ζωή του από την παιδική ηλικία στη Μασαχουσέτη μέχρι την εποχή που έγινε ο νεότερος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος των ταινιών «Forrest Gump», «A Star is Born» και του πολυαναμενόμενου «Killers of the Flower Moon» Έρικ Ροθ (Eric Roth) έχει αναλάβει το σενάριο και την παραγωγή με τους Πίτερ Σέρνιν (Peter Chernin) και Τζένο Τόπινγκ (Jenno Topping) να είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Το νέο πρότζεκτ σύμφωνα με τις πηγές του Variety θα είναι στην ίδια λογική με την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά για την βρετανική βασιλική οικογένεια «The Crown» η οποία ολοκληρώνεται. Και ίσως ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα όπου διαφορετικοί ηθοποιοί υποδύονται τους ίδιους χαρακτήρες σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους.

Σημειώνεται ότι στις 22 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη δολοφονία του 35ου Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ντάλας τους Τέξας.