Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποδέχθηκε 4.249 πρωτοετείς φοιτητές!

Σε λίγες μέρες το φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στο πανεπιστήμιο Πατρών Welcome to up

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr