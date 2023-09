Greek night στο My Way! Eρχεται η πιο fun & tasty βραδιά αυτή την Κυριακή

Στο roof restaurant bar του ξενοδοχείου My Way με την εκπληκτική θέα στον Πατραικό, αναμένεται «Greek night» party το βράδυ αυτής της Κυριακής 1 Οκτωβρίου. Aπολαύστε δημοφιλή ελληνικά τραγούδια και διασκεδάστε χορεύοντας! Ο dj panos Bonellis έχει αναλάβει το ρεπερτόριο της βραδιάς. Θα προσφερθούν φαγητό με δημιουργικές γεύσεις από το εκλεπτυσμένο και πεντανόστιμο μενού του My Way, καθώς και κοκτέιλ ή ποτά της αρεσκείας σας. Ραντεβού εκεί αυτή την Κυριακή στις 8 μ.μ. - προνοήστε για κράτηση.

Τηλ. Κρατήσεων: 2610623131 - Λεωφ. Όθωνος Αμαλίας 16