Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ουψάλας Martin C.H. Björck, σε Επίτιμο Διδάκτορα

O Ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ουψάλας Martin C.H. Björck, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Σταύρος Κ. Κάκκος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής Γεώργιο Λ. Αντωνάκη και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: European Guidelines on the Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins».

H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.