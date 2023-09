Ο σταρ Τζόνι Ντεπ πρωταγωνιστεί ξανά σε καμπάνια διάσημου αρώματος

Ο 60χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ - Johnny Depp πρωταγωνιστεί σε ένα νέο διαφημιστικό σποτ με τίτλο «The Call Of The Blazing Sun» για το διάσημο & επιτυχημένο ανδρικό άρωμα του οίκου Dior, «Sauvage».

«Τολμηρός και δυνατός, στην ουσία του, στην αλήθεια του, ενσαρκώνει την ψυχή του Sauvage - Bold and powerful, in his essence, his truth, Johnny Depp embodies the soul of Sauvage», ανέφερε ο οίκος Ντιόρ σε ανάρτησή του στο Instagram ενώ τον περιέγραψε επίσης «ατρόμητο». Ο σούπερ σταρ Τζόνι Ντεπ φέρεται να αμείφθηκε με το εντυπωσιακό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική εταιρεία νωρίτερα φέτος.

Ο Ντεπ από τους μεγαλύτερους σταρ της γενιάς του, έχει γεννηθεί στις 9 Ιουνίου 1963 στο Όνσμπορο του Κεντάκι των ΗΠΑ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ