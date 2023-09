Διάσημο περιοδικό τέχνης αποθεώνει την Αθήνα και προτείνει ενδιαφέροντα μέρη να επισκεφτείς

Το περιοδικό τέχνης Another που φιλοξενεί τα πιο πρωτοποριακά θέματα μόδας, τέχνης και φωτογραφίας με αναγνώστες από όλο τον κόσμο, αποθεώνει την Αθήνα και προτείνει τα καλύτερα σημεία για να δεις στην πόλη.

Η δημοσιογράφος του περιοδικού επισκέφθηκε πριν μέρες τη χώρα μας και δημοσίευσε έναν οδηγό με πράγματα που μπορείς να κάνεις στην Αθήνα, με τίτλο «Brilliant Things to do in Athens».

Στη σύντομη εισαγωγή του άρθρου, η Whitfield αναφέρεται στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και το δέος που αισθάνεται κανείς όταν συνειδητοποιεί πόσο κοντά βρίσκεται στην Ακρόπολη, ενώ σημειώνει ότι το καλύτερο σημείο για να δεις την πόλη είναι ο λόφος του Φιλοπάππου, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Ενθουσιασμένη φάνηκε να είναι με τον Πειραιά ως σημείο διέλευσης εκατοντάδων τουριστών, ενώ σύμφωνα με την αρθρογράφο τα θερινά σινεμά, η νυχτερινή ζωή και η ακμάζουσα γαστρονομική σκηνή της, κάνουν την Αθήνα έναν ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενο προορισμό.

Τα highlights της πόλης

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος κάνει μια λίστα με 10 highlights της πόλης, όπου συμπεριλαμβάνονται μουσεία και ιδρύματα, εστιατόρια και wine bars, καθώς και ένα βιβλιοπωλείο.

Στον χώρο τον εικαστικών, την προσοχή της τράβηξε το Μουσείο του Αλέκου Φασιανού που άνοιξε τις πόρτες του τον περασμένο Απρίλιο, η γκαλερί σύγχρονης τέχνης Hot Wheels στην Πατησίων αλλά και το Deste Foundation με έμφαση στη γκαλερί της Ύδρας, όπου δεσπόζει ο περίφημος Ήλιος του Τζεφ Κουνς από την έκθεση που φιλοξενήθηκε το καλοκαίρι του 2022.

Όσον αφορά τη γαστρονομία, η δημοσιογράφος προτείνει τις Σεϋχέλλες στον Κεραμεικό. Έχοντας ανοίξει το 2014, κρατώντας έκτοτε αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών και με τη φήμη του να έχει ταξιδέψει από στόμα σε στόμα, το εστιατόριο παντρεύει τις σύγχρονες γεύσεις με μια σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακή κουζίνα χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά που προέρχονται από όλη τη χώρα.

Τέλος, το ένα βιβλιοπωλείο που ξεχωρίζει η Whitfield είναι το Hyper Hypo στο Μοναστηράκι, με τους μπλε τοίχους, τα φωτογραφικά λευκώματα και τα περιοδικά από όλο τον κόσμο.

Η θεματολογία του Another

Μετρώντας πάνω από 20 χρόνια ζωής, το περιοδικό Another φιλοξενεί σταθερά τα πιο πρωτοποριακά θέματα μόδας, τέχνης και φωτογραφίας με αναγνώστες από όλο τον κόσμο. Εκδίδεται σε print ανά εξάμηνο, σε συλλεκτικό τόμο, που περιλαμβάνει την αφρόκρεμα των θεμάτων του σάιτ καθώς και μεγάλες συνεντεύξεις, αφιερώματα.

