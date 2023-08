Barbie: Όταν η Mattel είχε κυκλοφορήσει Ελληνίδα κούκλα ντυμένη με παραδοσιακή στολή

Ξέρω ότι θα σας αρέσει η χώρα μου. Είμαστε πολύ φιλικοί και φιλόξενοι προς τους ξένους. Προσπαθήστε να προσφέρετε αυτές τις ελληνικές λέξεις, μετά ελάτε για επίσκεψη!».

Γεια σου!

Μάλιστα έχει και μετάφραση λέξεων από τα αγγλικά στα ελληνικά:

Hello: Γεια σου

Goodbye: Αντίο

Good morning: Καλημέρα

Good night: Καληνύχτα

Thank you: Ευχαριστώ

You ‘re welcome: Παρακαλώ

Father: Πατέρα

Mother: Μητέρα

ΠΗΓΗ