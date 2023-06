J2US: Η Καλομοίρα εισέβαλε στο show και "γκρέμισε" τη σκηνή

Μία μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε το Just the 2 of Us του Σαββάτου, αφού την είσοδό της στον διαγωνισμό έκανε μια secret τραγουδίστρια που δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει πανικό στη σκηνή με την εμφάνισή της.

Η Καλομοίρα επέστρεψε στην Ελλάδα και θα συμμετέχει ως coach στο J2US στο πλευρό της Λουίζας Πυριόχου, αντικαθιστώντας τον Biased Beast που αποφάσισε να αποχωρήσει από το show για επαγγελματικούς λόγους και έτσι πήρε την θέση του.

Μάλιστα, εμφανίστηκε στη σκηνή στο πλευρό της Λουίζας για το τραγούδι "Fame", με την κριτική επιτροπή και το κοινό να αντιδρούν με ενθουσιασμό στην εντυπωσιακή είσοδό της.