Τίνα Τέρνερ, simply the best: Η ζωή ενός θρύλου

Η «βασίλισσα του rock 'n' roll», Τίνα Τάρνερ, άφησε χθες τη τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, κάνοντας φτωχότερη τη μουσική σκηνή.

Η Τίνα Τέρνερ έχασε τη μάχη που έδινε για πολύ καιρό με ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της.

Η αποκαλούμενη και «γιαγιά του rock 'n' roll» ήταν από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο. Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια What’s Love Got to Do with It και (Simply) The Best.

Η Τίνα Τέρνερ έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του 1950 με τον μετέπειτα σύζυγό της, Άικ Τέρνερ. Ξεκίνησε σόλο καριέρα στα 70s, γνωρίζοντας την αποθέωση και την αγάπη του κοινού.

Η Τίνα Τέρνερ διέγραψε μια λαμπρή καριέρα σχεδόν επτά δεκαετιών.