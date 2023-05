Το σπιράλ συνεχίζει τις ανακοινώσεις νέων υποψηφίων

«Συμμετέχω για πρώτη φορά στις Δημοτικές Εκλογές 2023, επειδή αποφάσισα να μη μουρμουρίζω θυμωμένα με όσα συμβαίνουν γύρω μου, αλλά να μετατρέψω τον θυμό μου σε εποικοδομητική δράση. Ως εκπαιδευτικός, έχω την υποχρέωση να εργαστώ για μια πόλη που να αξίζει στα παιδιά μας. Έχω βαθιά πίστη ότι η Πάτρα πρέπει και μπορεί να εκσυγχρονισθεί, να αναδειχθεί τουριστικά, να προσφέρει ποιότητα ζωής στους πολίτες της.

Στο πρόσωπο του Πέτρου Ψωμά βρήκα έναν εκπρόσωπο της πατρινής κοινωνίας και όχι ενός κόμματος. Το όραμά του βασίζεται σε φρέσκες, καινοτόμες, υλοποιήσιμες ιδέες, με ματιά στο μέλλον και όχι σε στείρες ιδεοληψίες, απομεινάρια παρελθόντος.»

Η Άννα Νικολάου γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα. Τελείωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νέα Υόρκη, The City College of New York, με τίτλο «Language and Literacy». Παράλληλα, εργαζόταν στο Ελληνοαμερικάνικο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου, της Αστόριας, ως δασκάλα. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Αθήνα στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, ενώ η αγάπη της για την γενέτειρά της την οδήγησε πίσω στην Πάτρα όπου διορίστηκε στο 8/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξαναέφυγε για Νέα Υόρκη ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός και με την επιστροφή της υπηρέτησε σε διάφορα δημόσια σχολεία της Πάτρας. Από τη νέα σχολική χρονιά θα είναι Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου. Έχει λάβει επιμορφώσεις στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στην «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών στο STEM». Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια, με εισηγήσεις και δημοσιεύσεις. Έχει υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα στα πλαίσια του Erasmus. Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Νάσου και της Αριάδνης.

