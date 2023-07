Από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έως τον Τιτανικό- Τα 10 ακριβότερα κινηματογραφικά σετ ever

Οι εμβληματικότερες ταινίες όλων των εποχών δεν είναι γνωστές μόνο για το σενάριο και τις εκπληκτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών, αλλά και για τα εντυπωσιακά σκηνικά που κλέβουν την παράσταση.

Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών δεν είναι για τους αδύναμους ή τους φτωχούς. Άλλωστε, είναι γνωστό πώς για να καταφέρει μια ταινία να βρεθεί στην κορυφή του box office θα πρέπει πρώτα να εντυπωσιάσει, να καθηλώσει το κοινό και να «εξαφανίσει» τον ανταγωνισμό.

Συνήθως, το βάρος της παραγωγής ενός φιλμ πέφτει στα ειδικά και στους λαμπερούς πρωταγωνιστές, ωστόσο ένα από τα πιο ακριβά και κρίσιμα στοιχεία για την υλοποίηση ενός τέτοιου project είναι τα σκηνικά. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στα 10 ακριβότερα κινηματογραφικά σετ που δημιουργήθηκαν ποτέ.

10. The General (1926) - 500.000 δολάρια

Ο Μπάστερ Κίτον είναι υπεύθυνος για ένα από τα πιο ακριβά κινηματογραφικά σκηνικά που δημιουργήθηκαν ποτέ. Το σετ, που περιελάμβανε ένα αρχαίο τρένο που εκρήγνυται σε μια πραγματική γέφυρα, κόστισε 42.000 δολάρια το 1926. Σήμερα το ποσό ισοδυναμεί με σχεδόν 500.000 δολάρια.



9. The Matrix Reloaded (2003) - 4 εκατ. δολάρια

Η σκηνή καταδίωξης του Matrix Reloaded γυρίστηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο που κόστισε 1,5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για έναν δρόμο μήκους ενάμιση μιλίου, ο οποίος κατασκευάστηκε πάνω από έναν παλιό διάδρομο προσγείωσης σε ένα πρώην στρατιωτικό φυλάκιο, με ράμπα εξόδου και τοίχους από σκυρόδεμα 19 ποδιών.



8. Stalingrad (2013) - 4 εκατ. δολάρια

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Fedor Bondarchuk αποφάσισε να φτιάξει το σκηνικό του από την αρχή για να αναδημιουργήσει τη φρίκη του Στάλινγκραντ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν μια ακριβής απεικόνιση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο μητρόπολης. Κόστισε 4 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκαν 400 εργάτες και έξι μήνες για την κατασκευή.





7. It’s A Wonderful Life (1946) - 5.5 εκατ. δολάρια

Αυτή η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία διαθέτει ένα από τα πιο ακριβά σκηνικά ταινιών στην ιστορία. Μιλάμε για ένα σετ τεσσάρων στρεμμάτων όπου δημιουργήθηκε η πόλη Bedford Falls, με έναν κεντρικό δρόμο, 75 καταστήματα και κτίρια – συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργικής τράπεζας – και περισσότερες από 20 βελανιδιές.





6. Intolerance (1916) - 7 εκατ. δολάρια

Ο σκηνοθέτης του βωβού κινηματογράγου D.W. Griffith είναι γνωστός στους σινεφίλ για τις φυλετικές καρικατούρες στην ταινία του 1915 Birth of a Nation, αλλά ήταν και πρωτοπόρος στην κατασκευή ακριβών σκηνικών. Για την επική του ταινία με τίτλο Intolerance του 1916, κατασκεύασε ένα αντίγραφο του Μεγάλου Τείχους της Βαβυλώνας, μια κατασκευή μαμούθ. Ολόκληρη η ταινία είναι διαθέσιμη δωρεάν στο YouTube.





5. Ben-Hur (1959) - 14 εκατ. δολάρια

Το Μπεν Χουρ είναι αναμφισβήτητα ένα αριστούργημα λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών του, του καταπληκτικού σεναρίου και της πρωτοποριακής κινηματογράφησης του. Ωστόσο, ίσως το πιο εκπληκτικό από αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν το τεράστιο μέγεθός του. Περισσότερα από 400 κιλά ανθρώπινων μαλλιών χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία συνθετικών γενειάδων, μαζί με 10.000 κομπάρσους και 100 τεχνικούς γκαρνταρόμπας.

Όλα αυτά, ωστόσο, ωχριούν σε σύγκριση με τα 300 σκηνικά της ταινίας, τα οποία εκτείνονταν σε 148 στρέμματα. Ήταν τα πιο ακριβά και μεγαλύτερα σετ που κατασκευάστηκαν ποτέ, που απαιτούσαν ένα εκατομμύριο λίβρες γύψο, 40.000 κυβικά πόδια ξύλου και μια στρατιά ξυλουργών και καλλιτεχνών.



4. Titanic (1997) - 30 εκατ. δολάρια

Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ο «βασιλιάς» των ταινιών μεγάλου προϋπολογισμού, όμως ακόμη και για τα δικά του δεδομένα, το τεράστιο μέγεθος των σκηνικών που δημιουργήθηκαν για την υπερπαραγωγή του 1997, Τιτανικός, είναι εκπληκτικό.

Προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, το σετ του Τιτανικού κόστισε το εκπληκτικό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα πήγαν στην κατασκευή ενός μοντέλου κλίμακας 90% του «καταραμένου» πλοίου, το οποίο περιείχε μια δεξαμενή 17 εκατομμυρίων γαλονιών νερού που κόστισε 40 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, ο προϋπολογισμός της ταινίας που έφτασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια ήταν μεγαλύτερος από το κόστος του πραγματικού πλοίου.



3. Cleopatra (1963) - 44 εκατ. δολάρια

Η Κλεοπάτρα παραμένει μια από τις πιο ακριβές ταινίες που γυρίσταν ποτέ. Το ακαθάριστο ποσό-μαμούθ των 44 εκατομμυρίων δολαρίων του προϋπολογισμού – περίπου ισοδύναμο με 340 εκατομμύρια δολάρια σήμερα – σχεδόν χρεοκόπησε την εταιρεία παραγωγής 20th Century Fox. Τα πολυτελή σετ ήταν ένας από τους λόγους που το budget «ξέφυγε», καθώς κατασκευάστηκαν ολόκληρα σκηνικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, επειδή τα γυρίσματα μεταφέρθηκαν από το Λονδίνο στη Ρώμη. Για αυτήν την ταινία δημιουργήθηκαν συνολικά 79 σετ.

2. Waterworld (1995) - 75 εκατ. δολάρια

Το Waterworld είναι αναμφισβήτητα μια από τις διασημότερες αποτυχίες στην κινηματογραφική ιστορία, αφού σχεδόν κατέστρεψε την καριέρα του Kevin Costner μαζί με τη φήμη του σκηνοθέτη Kevin Reynolds. Πριν από την εφεύρεση του green screen, τα υδάτινα σκηνικά της ταινίας ήταν εφιάλτης για την παραγωγή, με αποτέλεσμα το συνεργείο να «κάψει» έναν προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγους μήνες.

Στις ακτές της Χαβάης δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πλωτό κοραλλιογενές νησί 1.000 τόνων προκάλεσε τις περισσότερες οικονομικές ζημιές, αφού αυτό το ειδικά κατασκευασμένο νησί χρειάστηκε όλο τον διαθέσιμο χάλυβα στα νησιά της Χαβάης, ωθώντας τους κατασκευαστές να εισάγουν επιπλέον από την Καλιφόρνια! Αυτό κόστισε περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια έξτρα και εάν το προσθέσει κανείς στον αρχικό προϋπολογισμό, πιθανότατα το συνολικό ποσά θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.



1. The Lord Of The Rings Trilogy (2001 – 2003) - 281 εκατ. δολάρια

Τα σκηνικά της επικής τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον ήταν τόσο ακριβά όσο θα περίμενε κανείς. Το κόστος της αναδημιουργίας τοποθεσιών όπως το Hobbiton και το Helm’s Deep υπολογιζόταν σε 281 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο στρατός της Νέας Ζηλανδίας προσφέρθηκε να δουλέψει εθελοντικά για 20 δολάρια την ημέρα. Και μπορεί η παραγωγή του Άρχοντα να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, τα σκηνικά όμως παραμένουν ως τουριστικά αξιοθέατα.

