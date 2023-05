Πανεπιστήμιο Πατρών: Ετοιμάζεται το Welcome to UP 2023 - Προετοιμασία για πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων

Η Επιτροπή Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να αναλάβουν την ολική ή μερική χρηματοδότηση δράσεων ή εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ: « Welcome to UP 2023».

Οι εκδηλώσεις για το φεστιβάλ «Welcome to UP 2023» (για το καλωσόρισμα και υποδοχή φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών), θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου 2023, στις πόλεις όπου υπάρχουν Σχολές και Τμήματα του Ιδρύματος, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι.

Οι χορηγίες αποτελούν τον βασικό πόρο για την υλοποίηση ποικίλων δράσεων και εκδηλώσεων, κυρίως ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών, εστιασμένων στην υποδοχή των φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στους χορηγούς του Φεστιβάλ: «Welcome to UP 2023» δίνεται μια μοναδική δυνατότητα να προσεγγίσουν και να αγκαλιάσουν την πολυπληθή Πανεπιστημιακή Οικογένεια και να επενδύσουν σε μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, προσφέροντάς τους υψηλής ποιότητας παροχές κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και την ευκαιρία να γνωρίσουν το brand name και τη δουλειά τους.

Τα λογότυπα, οι επωνυμίες και τα σήματα των χορηγών θα αναρτηθούν και θα προβληθούν σε κάθε μορφή προβολής του φεστιβάλ (Banners σε sites, προσκλήσεις, καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στα social networks, radio spots , κλπ ), καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ανάλογα με το χορηγικό πακέτο που θα επιλέξουν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί ένας χορηγός, για ειδική ονοματοθεσία εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

Οι ενδιαφερόμενοι, είτε για να καταθέσουν την πρότασή τους είτε για να υποβάλουν οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο [email protected] έως την Τετάρτη 30 Μαΐου 2023 ή να επικοινωνούν, καθημερινά, από τις 09.00 - 15.00 στα τηλέφωνα 2610 996611, 2610 996695.