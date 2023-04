Αχαΐα: Τέλος εποχής για γνωστό μπαρ στο Λόγγο

Τέλος εποχής για το γνωστό μπαρ Beau Rivage στο Λόγγο, το οποίο ανακοίνωσε το οριστικό κλεισιμό του μετά από 20 σχεδόν λειτουργίας. Όπως ανέφερε μέσω της σελίδα του στο facebook:

«The end of an era»

Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι το Beau Rivage κλείνει οριστικά μετά από σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αμέριστη στήριξη, αγάπη και προτίμηση που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Χορέψαμε, γελάσαμε, κλάψαμε, αλλά πάνω από όλα δημιουργήσαμε μαζί εκατομμύρια αξέχαστες αναμνήσεις.

Η ομάδα του Beau Rivage θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει όλους τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες διότι χωρίς αυτούς δε θα τα είχαμε καταφέρει τόσα χρόνια. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ από όλους μας στους Spyridon Tsoumpos & Ανδρέας Ψυχογυιός

Σας ευχαριστούμε θερμά που κάνατε το Beau Rivage τον αγαπημένο σας προορισμό και σας στέλνουμε την τροπική μας αγάπη όπου και αν είστε. Για εμάς το καλοκαίρι είναι state of mind!

Και μην ξεχνάτε : «Τίποτα δεν ξεχνιέται όσο εμείς το θυμόμαστε».

Με αγάπη,

Beau Rivage