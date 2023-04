Το συγκινητικό αντίο του Παύλου Γερουλάνου στην αδερφή του Δέσποινα: Σ' αγαπώ πολύ, αντίο

Ο Παύλος Γερουλάνος επέλεξε τον λογαριασμό του στο Facebook για να πει το τελευταίο αντίο στην αδερφή του Δέσποινα η οποία «έφυγε» το απόγευμα της Τρίτης μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας, με λοίμωξη του αναπνευστικού.

«Αντίο αδελφούλα μου… Σ´ αγαπώ πολύ. Αντίο», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Γερουλάνος την οποία συνόδευσε με το τραγούδι The Host of Seraphim του συγκροτήματος Dead can dance. Η κηδεία της Δέσποινας Γερουλάνου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και στη συνέχεια η σορός της θα αποτεφρωθεί.