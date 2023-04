Μια μεγάλη ...οδηγική σπαζοκεφαλιά - Μπορείτε να βρείτε ποιός έχει προεταιρότητα;

Η συγκεκριμένη διασταύρωση είναι μια από τις μεγαλύτερες σπαζοκεφαλιές αναφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου που έχει προτεραιότητα.

Σε μια διασταύρωση, οι φωτεινοί σηματοδότες και οι πινακίδες κυκλοφορίας είναι συνήθως εκείνα που δίνουν τη λύση αναφορικά με την προτεραιότητα που έχουν τα οχήματα, ώστε η κυκλοφορία τους να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πινακίδες ή φανάρια σε μια διασταύρωση τότε σημαντικό ρόλο για την προτεραιότητα των οχημάτων παίζει το ποιος από τους δύο δρόμους είναι ο βασικός.

Αν κανένας από τους δύο δρόμους δεν είναι βασικός, πράγμα πολύ σπάνιο, τότε η παραχώρηση προτεραιότητας στο εκ δεξιών όχημα είναι ο κανόνας με τον οποίον πορεύονται οι οδηγοί και δίνει πάντα τη λύση.

Τι γίνεται όμως όταν σε μια τέτοια διασταύρωση βρεθούν ταυτόχρονα τρία αυτοκίνητα, όπως φαίνεται και στην κεντρική εικόνα του άρθρου;

Σίγουρα, ανεξάρτητα από την εμπειρία αλλά και το επίπεδο γνώσης του ΚΟΚ που μπορεί να έχει ένας οδηγός, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια πραγματική σπαζοκεφαλιά που θα μπορούσε να εκθέσει ακόμη και τους ειδήμονες. Γι΄ αυτό πριν σας αναφέρουμε τη «λύση», θα ήταν πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον να σημειώσετε την απάντηση που θα δίνατε προσπαθώντας παράλληλα να την δικαιολογήσετε, ώστε να δείτε και εσείς πόσο καλά γνωρίζετε τον ΚΟΚ.

Σε ενδεχόμενη λοιπόν διασταύρωση «Τ» τριών αυτοκινήτων όπου δεν υπάρχουν πινακίδες ή φανάρια, κανένας από τους δύο δρόμους δεν είναι κύριος και κάθε ένα από τα αυτοκίνητα θέλει να ακολουθήσει την πορεία που υποδεικνύουν τα βέλη, η απάντηση είναι «B-A-C».

Το αυτοκίνητο που παίρνει πρώτο προτεραιότητα είναι το B και όχι το C, όπως θα φαντάζονταν ίσως οι περισσότεροι, καθώς το C εκτελεί αριστερή στροφή και πρέπει να παραχωρήσει προτεραιότητα στο A που συνεχίζει σε ευθεία πορεία. Το B προηγείται του A γιατί βρίσκεται στα δεξιά και έτσι το τελευταίο αυτοκίνητο που θα κινηθεί είναι το C.

