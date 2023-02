Αγγελική Κρανιά: Η απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, στους μελλοντικούς ηγέτες του UKGBC

Mέχρι στιγμής όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές επιπτώσεις της ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους. Τώρα τα βιώνουμε κοντά μας, ακούγοντας συχνά τη φράση, «καταστροφικό γεγονός – που παρατηρείται μια φορά στα εκατό χρόνια».

Τι συμβαίνει όμως; Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καλύπτουν τη Γη, παγιδεύουν τη θερμότητα του ήλιου και αυτό οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.

Ο κόσμος θερμαίνεται τώρα πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο της καταγεγραμμένης ιστορίας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν πιέζαμε αμέσως τώρα το φρένο, για τα επόμενα 10 χρόνια θα βιώνουμε τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας.

Τα κτίρια ευθύνονται, για το 40 % αυτών των εκπομπών. Η μείωση λοιπόν των ρύπων που σχετίζονται με την ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία τους θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.

Η υλοποίηση αυτού του στόχου συμπυκνώνεται στην επίτευξη του Net Zero (μεικτές μηδενικές εκπομπές άνθρακα) στην ζωή κάθε κτιρίου. Αυτό μεταφράζεται στο ότι όλες οι εκπομπές άνθρακα από την εξόρυξη πρώτων υλών, την κατασκευή, τη μεταφορά, την τυχόν ανακαίνιση, την αποδόμηση του και τη διάθεση των υλικών στο τέλος της ζωής ενός κτιρίου είναι ίσες με μηδέν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήσης καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας και στρατηγικές μείωσης των ρύπων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία από τον χρήστη.

Το UKGBC είναι ένας οργανισμός που συστάθηκε το 2007, με σκοπό να παίξει καθοδηγητικό ρόλο στη μετάβαση των υπαρχόντων και μελλοντικών κτιρίων σε πράσινα, για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Το UKGBC είναι μέρος του δικτύου World Green Building Council (WorldGBC), ενός παγκόσμιου δικτύου με περισσότερα από 70 εθνικά Συμβούλια Πράσινων Κτιρίων που μεταμορφώνουν τα μέρη που ζούμε, εργαζόμαστε, παίζουμε, θεραπεύουμε, μαθαίνουμε και μέσα από αυτά της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτό το πλαίσιο το UKGBC έχει καθιερώσει το σώμα Future Leaders του UKGBC που φέρνει κοντά επαγγελματίες υψηλών δυνατοτήτων από όλη τη βιομηχανία του κατασκευαστικού τομέα με έμφαση στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα για να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα ηγεσίας και καινοτομίας.

Μια Ελληνίδα επιστήμονας, είναι μέσα στους 27 επιλεγέντες να συμμετέχουν στο φετεινό πρόγραμμα του UKGBC.

Πρόκειται για την Αγγελική Κρανιά απόφοιτο της σχολής Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου από το UCL στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Κατασκευή.

Η Αγγελική Κρανιά αυτήν την περίοδο ηγείται του τμήματος βιωσιμότητας του Ομίλου Lamington, μιας επιχείρησης ακινήτων 50 ετών που έχει στόχο την επίτευξη του Net Zero έως το 2030. Ο ρόλος της περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εκτέλεση στρατηγικών Net Zero (μεικτές μηδενικες εκπομπές) μετάβασης και ESG (environmental, social and governance). Επιπλέον, έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης σχετικά με τη αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης εκπαιδεύει συναδέλφους και τον κλάδο γενικότερα, συμμετέχοντας σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Το Future Leaders παρέχει ένα φόρουμ για τους αυριανούς ηγέτες που καλούνται να διαχειριστούν τα πιο κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος και η κοινωνία στο μέλλον και προκαλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν συλλογικά προς την επίλυσή τους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι μέλη στο αποκλειστικό δίκτυο Future Leadership Forum με περισσότερους από 270 αποφοίτους ηγεσίας, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες σε όλη την αλυσίδα αξιών του κατασκευαστικού τομέα με έμφαση στην καινοτομία και βιωσιμότητα.

Παλαιότεροι απόφοιτοι του προγράμματος κρατούν θέσεις απόφασης σε εταιρείες, οργανισμούς και αρχές· και η παρουσία τους έχει αποδεδειγμένα καταλυτικό ρόλο στην μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, για τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φέτος είναι η δέκατη χρόνια που λαμβάνει χώρο το πρόγραμμα και παρουσίασε ρεκόρ αιτήσεων συμμετοχής, πράγμα που αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη δέσμευση για θετική αλλαγή στον τομέα του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών ανισοτήτων που πηγάζουν από αυτή.

πηγη