Ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε τις δικές του καλύτερες ταινίες για το 2022

Είναι γνωστό πως ο 61χρονος πρώην Πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα είναι ένας μεγάλος σινεφίλ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται με τον κόσμο την δική του λίστα με τις αγαπημένες ταινίες που είδε φέτος, τη χρονιά 2022 που μας αποχαιρετά σε λίγο.

Μέσα στην λίστα όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του flix.gr υπάρχουν, όπως πάντα, μερικές αγαπημένες αμερικάνικες ταινίες όπως το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το «Everything Everywhere All At Once» με τη Μισέλ Γέο, και το «Top Gun: Maverick» με τον Τομ Κρουζ, αλλά και μερικές ευχάριστες εκπλήξεις όπως το «Happening» (το «Γεγονός»), το «Wheel of Fortune and Fantasy» σε σκηνοθεσία Ryusuke Hamaguchi και το «A Hero» του Ασγκάρ Φαραντί και φυσικά μερικές πολυβραβευμένες ταινίες όπως το «Aftersun» της Σάρλοτ Γουέλς που μόλις βγήκε στα Αθηναϊκά σινεμά και το «Tar» με την Κέιτ Μπλάνσετ.

O ίδιος έγραψε στο twitter «είδα μερικές υπέροχες ταινίες φέτος – ορίστε μερικές από τις αγαπημένες μου. Ποια μου διέφυγε;».

Η λίστα λοιπόν του Μπαράκ Ομπάμα με τις αγαπημένες του ταινίες, του 2022 είναι στη φωτ. παρακάτω.