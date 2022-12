Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!», που κυκλοφορεί παραμονή Χριστουγέννων με την εφημερίδα «Νέα Σαββατοκύριακο», έδωσε η δημοφιλής ερμηνεύτρια και κριτής του Just the 2 of us, Καίτη Γαρμπή.

Η τραγουδίστρια που όλοι έχουν αγαπήσει και συνεχίζουν αγαπούν και να θαυμάζουν, μιλά για την οικογένειά της, την ενασχόληση με την πολιτική αλλά και τα fake news που κυκλοφόρησαν εις βάρος της.

Τη φετινή περίοδο η Καίτη Γαρμπή εμφανίζεται στο πλάι του Αντώνη Ρέμου, στο NOX Athens.

Όπως λοιπόν αποκάλυψε η Καίτη Γαρμπή, «έχω δεχτεί πρόταση για τις εκλογές, αλλά αυτή είναι μια σοβαρή απόφαση ζωής. Θα αλλάξει τη ζωή μου όλη κι εγώ ακόμα δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο» ερωτώμενη σχετικά.

Παράλληλα, σε ερώτηση περί των fake news που κυκλοφόρησαν και την παρουσίαζαν ως δήθεν καταδικασθείσα για φοροδιαφυγή χιλιάδων ευρώ, αλλά και την απάντησή της με την αρχαιοελληνική φράση «Οψέ θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά» (Οι μύλοι των θεών αργά αλέθουν, αλέθουν όμως τέλεια), η Καίτη Γαρμπή είπε πως:

«Τη διάλεξα γιατί δυστυχώς έπρεπε να περιμένω μία ολόκληρη εβδομάδα μέχρι να βγει το κυριακάτικο τεύχος τους που σημαίνει πως έπρεπε να υπομείνω για μία βδομάδα καθημερινά τον διασυρμό από τα ανενημέρωτα για την αθωωτική απόφαση μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναπαρήγαγαν άμεσα και με τόση ευκολία το ψέμα. Η αλήθεια αποκαταστάθηκε και η συγγνώμη δόθηκε αλλά άργησαν μία εβδομάδα».

Η Καίτη Γαρμπή στο γιορτινό Just the 2 of us στο κανάλι του Alpha, το βράδυ του Σαββάτου 24/12/2022 αναμένεται να μην είναι μόνο στην καρέκλα του κριτή αλλά και θα τραγουδήσει. «Πες το μ’ ένα φιλί», «Θα μελαγχολήσω», «Ατόφιο χρυσάφι», «Ξυπόλητη χορεύω», «Ελλάδα χώρα του φωτός» και τόσα άλλα τραγούδια έχουν κάνει την Καίτη Γαρμπή από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα να είναι στις καρδιές του κόσμου και το σημαντικότερο να είναι αγαπητή και σε όλους τους συναδέλφους της. Παράδειγμα η σούπερ εμφάνιση της στα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά στην ΕΡΤ1.