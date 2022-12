Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τις διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας

Οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων που επικρατούν στην αγορά εργασίας, είναι ένα ζήτημα στο οποίο στρέφεται όλο και πιο συχνά η προσοχή των ειδικών, σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην χώρα μας, το τελευταίο διάστημα μόνο, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της απάλοιψης των συγκεκριμένων διακρίσεων.

Το συγκεκριμένο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζήτημα, έχει ως θέμα της, η ημερίδα που διοργανώνει η δραστήρια πατρινή εταιρεία p-consulting.gr, αυτή την Παρασκευή στις 18.30 στο ξενοδοχείο My Way.

Ζητήματα που αφορούν στο σύγχρονο πλαίσιο των διακρίσεων φύλου στην αγορά εργασίας, στην εφαρμογή πιο δίκαιων πρακτικών και πολιτικών προσλήψεων στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις και στους φορείς απασχόλησης, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στην ημερίδα.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ KA2 O’Bias “Overcoming gender bias in career opportunities”, το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και εργοδότες, αλλά και για όσους/όσες αναζητούν εργασία.



Πρόγραμμα Ημερίδας



Συντονισμός Ημερίδας. Λίνα Μπάστα, Δημοσιογράφος



18:30 – 19:00 | Προσέλευση – Εγγραφές.



19:00 – 19:15 | Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άννα - Μαρία Ρογδάκη. Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας. Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας. Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Πάτρας.



19:15 – 19:30 | Οι έμφυλες ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Ελπίδα Μαρκοπούλου. Ψυχολόγος, Εργασιακή Σύμβουλος Ανέργων - Δ.ΥΠ.Α., ΚΠΑ2 Πάτρας.



19:30 – 19:45 | Πολιτικές ισότητας των φύλων στην απασχόληση.

Παναγιώτα – Μαρία Βέρρα. Κλινική ψυχολόγος, MSc. Συνεργάτης του Κέντρου Διαχείρισης Έμφυλων Ανισοτήτων “ΕΡΙΦΥΛΗ”.



19:45 – 20:00 | Ισότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα.

Μαρία Ζαρωτιάδου. Μέντορας, Women do Business. Managing Director για την Plan of Business.



20:00 - 20:15 | Εργαλεία διακυβέρνησης για την έμφυλη ισότητα και συμπερίληψη στις επιχειρήσεις.

Στέλλα Κάσδαγλη. Συγγραφέας και συνιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women on Top.



20:15 – 20:30 | Παρουσίαση του έργου OBias “Overcoming gender bias in career opportunities”.

Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος. Γενικός Διευθυντής της p-consulting.gr.



20:30 – 20:45 | Gender bias can cost you more than money.

Αντέσα Ζάντια. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τομέα και Τομέα Νεολαίας στην InterMediaΚΤ.



20:45 – 21:00 | Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό.



21:00 | Λήξη Ημερίδας.



Όσοι/ες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ημερίδα, μπορούν να συμπληρώσουν την εξής φόρμα προ-εγγραφής. Επίσης, εγγραφές θα γίνονται πριν την έναρξη της εκδήλωσης, από τις 18:30 έως τις 19:00, στη γραμματεία της ημερίδας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ημερίδα θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.