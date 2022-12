Τέλος τα χρώματα; Mια «άλλη» Emily in Paris με Saint Laurent στην επίσημη πρεμιέρα

Πλησιάζει η έναρξη του τρίτου κύκλου της δημοφιλούς και χαριτωμένης σειράς «Emily in Paris» στo Netflix και οι πρωταγωνιστές γιόρτασαν στην επίσημη πρεμιέρα στο Παρίσι. Περπάτησαν στο red carpet ως style icons, με τη μικροσκοπική πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς να επιλέγει ένα look κόντρα στην ηρωίδα που υποδύεται: Συγκεκριμένα απέφυγε τα έντονα χρώματα και το «μπλεγμένο» styling φορώντας ένα χαρακτηριστικό, ντραπέ φόρεμα με ανοίγματα Saint Laurent στην διακριτική απόχρωση του μπεζ, συνδυασμένο με πανύψηλες πλατφόρμες και κοσμήματα Cartier. (Το συγκεκριμένο ρούχο το έχουμε δει και πάνω στη Χέιλι Μπίμπερ). Δικαιολογημένα προτιμήθηκε βέβαια ένας εμβληματικός γαλλικός οίκος και τα επίκαιρα στοιχεία cut off και ντραπέ όμως ήταν «εκτός» της τρελούτσικης fashion προσωπικότητας της Emily.