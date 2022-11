Από την Πέμπτη 1/12 και στην Πάτρα το Ιρλανδικό φιλμ ψυχολογικού τρόμου «Δεν Είσαι η Μητέρα μου»

Το Ιρλανδικής παραγωγής φιλμ ψυχολογικού τρόμου με τίτλο «Δεν Είσαι η Μητέρα μου - You Are Not My Mother» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κέιτ Ντόλαν κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 στις Ελληνικές αίθουσες και θα παιχθεί και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Η μητέρα της Σαρ, η Άντζελα, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Απομένει μόνο το εγκαταλελειμμένο αμάξι της στη μέση ενός χωραφιού. Όταν το επόμενο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι χωρίς καμία εξήγηση, είναι ξεκάθαρο για τη Σαρ και τη γιαγιά της, τη Ρίτα, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η μητέρα της μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται η ίδια, αλλά η συμπεριφορά της είναι αλλοπρόσαλλη και τρομακτική, σαν να έχει αντικατασταθεί από μια μοχθηρή δύναμη. Καθώς πλησιάζει το Χάλογουιν, μια νύχτα διαποτισμένη με αρχαίους μύθους και θρύλους, η Σαρ πρέπει να ξεθάψει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς της για να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει τη μητέρα της.

Παίζουν οι: Χέιζελ Ντάουπ ως Σαρ, Κάρολιν Μπράκεν ως Άντζελα και Ίνγκριντ Κρέιγκι ως Ρίτα.

Διάρκεια: 93 λεπτά.

Η ταινία είναι παραγωγής 2021.

«ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ» - RogerEbert.com

«ΕΝΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ» - Collider

«ΣΕ ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΤΡΟΜΟΥ» - Slash Film

«ΜΙΑ ΑΓΧΩΤΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ» - Pajiba

Την ταινία διανέμει στις κινηματογραφικές αίθουσες η εταιρεία NEO FILMS.

Το φιλμ είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2021.