Το 1ο ΓΕΛ Αιγίου στην Πορτογαλία για την 2η συνάντηση με μαθητές του Erasmus+

Το 1ο ΓΕΛ Αιγίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο “From construction with ruler and compasses to 3D printing, mathematics at the service of cultural heritage” για τη διετία 2021-2023, το οποίο έχει σχέση με την αξιοποίηση των μαθηματικών στην αρχιτεκτονική σχεδίαση, καθώς και την χρήση της 3D σχεδίασης και 3D εκτύπωσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τρία σχολεία (Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα). Συντονιστής του προγράμματος είναι το σχολείο «EPLEFPA de Brioude-Bonnefont» από τη Γαλλία. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές και στους καθηγητές να προσεγγίσουν την Γεωμετρία με μια πιο ενδιαφέρουσα ματιά μέσα από μια πρακτική εφαρμογή της στην αρχιτεκτονική, να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες όπως είναι η 3D σχεδίαση και η 3D εκτύπωση, να αναπτύξουν δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα και τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος ακολουθούν την μέθοδο «Learning by doing – μάθηση μέσα από την πράξη» εμπλέκοντας τους μαθητές στα εξής στάδια:

Οι μαθητές κάνουν μια οπτική ανάλυση αρχιτεκτονικών στοιχείων (καμάρες, τρούλους, σήραγγες).

Στη συνέχεια σχεδιάζουν αυτές τις αρχιτεκτονικές δομές με χάρακα και διαβήτη στο χαρτί (δισδιάστατα).

Έπειτα δημιουργούν τις σχετικές αρχιτεκτονικές δομές με χαρτί σε 3 διαστάσεις και τέλος

Πραγματοποιούν την 3D μοντελοποίηση των σχετικών αρχιτεκτονικών δομών και την 3D εκτύπωσή τους.

Από 21 ως 25 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο «Escola Secundária de Vila Verde» στο Vila Verde της Πορτογαλίας η 2η συνάντηση του προγράμματος. Οι μαθητές κατά την διάρκεια της συνάντησης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καταρχήν τα βασικά χαρακτηριστικά της Γοτθικής Αρχιτεκτονικής που κυριαρχεί στα μεσαιωνικά κτίρια της Πορτογαλίας.

Οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά σε πολυεθνικές ομάδες σχεδίασαν Γοτθικές καμάρες σε 2 διαστάσεις με χάρακα και διαβήτη, αναπτύσσοντας τις απαιτούμενες γεωμετρικές δεξιότητες και αφομοιώνοντας τις εμπλεκόμενες γεωμετρικές έννοιες.

Κατασκεύασαν ακολούθως το μοντέλο μιας τρισδιάστατης Γοτθικής καμάρας σε χαρτί και κατόπιν προχώρησαν στην 3D σχεδίασή της στο πρόγραμμα Tinkercad.Επιστρέφοντας στην χώρα τους θα προχωρήσουν στην εκτύπωση της Γοτθικής καμάρας στους τρισδιάστατους εκτυπωτές του σχολείου τους με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχετικές ψηφιακές τους δεξιότητες.

Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι καθηγητές Πληροφορικής Διαμαντόπουλος Νίκος και Ηλίας Σπανός και οι παρακάτω μαθητές/τριες: Παναγοπούλου Λυδία, Σπανός Πολύδωρος, Καραθανάση Ανδρομάχη, Σαμίκος Αθανάσιος-Ανδρέας, Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, Τέρπου Ιωάννα-Ραφαέλα, Αλεξόπουλος Σταύρος, Σκαπετοράχη Ασημίνα και Ρόζης Ιωάννης.

Στα περισσότερα σπίτια της Πορτογαλίας υπάρχουν τετράγωνα πολύχρωμα πλακάκια στους τοίχους βαμμένα με πανέμορφα λεπτομερή σχέδια, τα λεγόμενα Azulejos, που πραγματικά σε μαγεύουν. Εκτός από τον διακοσμητικό τους ρόλο, τα Azulejos βοηθούν στο να κρατηθούν τα κτίρια δροσερά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τα προστατεύουν από την υγρασία του Ατλαντικού ωκεανού. Την απόγευμα της 1ης ημέρας πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο καλλιτεχνικών του σχολείου μάθημα καλλιτεχνικής δημιουργίας Azulejos όπου κάθε μαθητής και καθηγητής είχε την ευκαιρία να σχεδιάσει πάνω σε ένα λευκό πλακάκι την δική του οπτική με χρώματα, σχέδια και γεωμετρικά σχήματα. Τα πλακάκια αυτά ψήθηκαν στον ειδικό φούρνο του εργαστηρίου και μας δόθηκαν την τελευταία ημέρα ως αναμνηστικό δώρο του Πορτογαλικού σχολείου.

Την 1η ημέρα έγινε επίσης ξενάγηση σε όλους του χώρους του σχολείου. Με μεγάλη μας έκπληξη, είδαμε ότι είναι ένα σχολείο το οποίο φιλοξενεί περισσότερους από 1000 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και διαθέτει πολλούς χώρους για μάθηση, με όλες τις αίθουσες εξοπλισμένες με υπολογιστές-προτζέκτορες και σύνδεση στο διαδίκτυο, εργαστήρια Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, πολλά γραφεία για Διοίκηση, καθηγητές, γραμματείς, βοηθητικό προσωπικό, βιβλιοθήκη και μεγάλο αριθμό γραφείων για συναντήσεις εκπαιδευτικών με γονείς. Το βράδυ της 1ης ημέρας καθηγητές και μαθητές δείπνησαν σε έναν όμορφο χώρο στην πόλη του Vila Verde όπου γνώρισαν καλύτερα ο ένας τον άλλο και διασκέδασαν.

Το πρωί της 2ης ημέρας ξεναγηθήκαμε από τους Πορτογάλους μαθητές στο ιστορικό κέντρο της Μπράγκα. Η Μπράγκα είναι μια από τις ωραιότερες και αρχαιότερες πόλεις της Πορτογαλίας με περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Αφού περπατήσαμε κατά μήκος του κατάφυτου κεντρικού πεζόδρομου της πόλης και των πάρκων, επισκεφτήκαμε τον Καθεδρικό ναό της Μπράγκα και τον εξωτερικό του χώρο καθώς και τα ιστορικά παρεκκλήσια και περιηγηθήκαμε στο κέντρο της πόλης.

Το απόγευμα της 3ης ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης, ένα μεγάλο και επιβλητικό κτίριο, όπου η Δήμαρχος της πόλης παρουσίασε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς πολιτιστικά στοιχεία καθώς και το τουριστικό και οικονομικό δυναμικό του δήμου. Στο τέλος προσφέρθηκαν σε όλους τσάντες με δώρα και πληροφοριακό υλικό για το Vila Verde.

Μετά το Δημαρχείο επισκεφτήκαμε το Casa do Conhecimento (σπίτι της γνώσης) όπου ο υπεύθυνος του κέντρου έκανε ξενάγηση σε όλους τους χώρους. Παρουσιάστηκαν διαφόρων τεχνολογιών ρομποτικά συστήματα, εγκαταστάσεις με διάφορα παιχνίδια και διαδραστικές εφαρμογές. Στο αμφιθέατρο με 3d γυαλιά όλες οι ομάδες παρακολούθησαν βίντεο σχετικό με την 3d απεικόνιση. Όλα τα σχολεία της περιοχής επισκέπτονται τον χώρο αυτό τακτικά και εξοικειώνονται μέσα από σχετικά εργαστήρια που παρέχει το κέντρο στις παραπάνω τεχνολογίες.

Την 4η ημέρα το απόγευμα μετά τις εργασίες στο σχολείο περιηγηθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο. Χτισμένη κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Ντούρο (Douro), είναι μια πανέμορφη πόλη και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τo 1996.

Την 5η και τελευταία ημέρα δόθηκαν οι αναμνηστικές βεβαιώσεις από τον Διευθυντή και πραγματοποιήθηκε μια γαστρονομική έκπληξη από τους Πορτογάλους μαθητές οι οποίοι με την βοήθεια των γονιών τους ετοίμασαν μια πανδαισία από Πορτογαλικά παραδοσιακά τοπικά εδέσματα τα οποία και μας προσέφεραν να δοκιμάσουμε στο χώρο του σχολείου. Το μεσημέρι η ομάδα μας αποχώρησε από την πανέμορφη πόλη Vila Verde, την πράσινη πόλη της αγάπης, με τις βαλίτσες γεμάτες όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες που θα συνοδεύουν όλους για μια ζωή.

Το Βίγκο της Ισπανίας ήταν ο τελευταίος μας προορισμός ώστε να είναι πιο εύκολο το ταξίδι της επιστροφής. Η επίσκεψη στο λιμάνι και στο κέντρο του Βίγκο ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους και ειδικά ο πανέμορφος Χριστουγεννιάτικος στολισμός της πόλης θα μείνει αξέχαστος.

Η ομάδα μας κατά την εβδομάδα διαμονής στην Πορτογαλία γνώρισε την ιστορία, τη γλώσσα και τον τρόπο ζωής των Πορτογάλων συνεργατών μας, ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό σύστημα και είδε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός Πορτογαλικού σχολείου.

Οι εντυπώσεις που για μια ακόμα φορά άφησε η αποστολή του σχολείου μας ήταν εξαιρετικές. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού, γνώρισαν τα ήθη, τα έθιμα και τη γαστρονομία μιας διαφορετικής χώρας, αντάλλαξαν εκπαιδευτικές πρακτικές, εμπλούτισαν τις γλωσσικές και ψηφιακές τους δεξιότητες και γύρισαν πίσω με εμπειρίες και εικόνες μοναδικές, με ωραίες αναμνήσεις και φιλίες που πιστεύουμε πως θα κρατήσουν για μια ζωή. Η κινητικότητα αυτή προσέφερε πολλά οφέλη στους συμμετέχοντες οι οποίοι θα δράσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που αποκόμισαν στην σχολική κοινότητα. Το επόμενο και τελευταίο ραντεβού του προγράμματος είναι τον Μάιο του 2023 στην Γαλλία.

Η τρισδιάστατη σχεδίαση/εκτύπωση ανοίγει νέους ορίζοντες για την εκπαίδευση. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία των περισσότερων μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία, κ.α.) δίνοντας στους μαθητές ακόμη περισσότερα ερεθίσματα, δεξιότητες και κίνητρα για μάθηση.

Από τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο καινοτόμο πρόγραμμα, οι μαθητές αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη. Από τη μια αφομοιώνουν πολλές Γεωμετρικές έννοιες που αλλιώς ξεχνούν σχετικά εύκολα στην πορεία του χρόνου, ενώ από την άλλη εξοικειώνονται με τη χρήση λογισμικών τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης. Άλλωστε κύριος στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές ώστε να γνωρίσουν και να κατακτήσουν μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη όπως είναι η 3d σχεδίαση/εκτύπωση και να βρίσκουν μέσω αυτής λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας μας, που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και να έχουν πρόσβαση στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους που συμμετείχαν αποκτούν τεχνογνωσία που μπορούν να μεταφέρουν στο σχολείο, να τη μεταδώσουν στους μαθητές τους και να προβούν σε πρακτική εφαρμογή της.