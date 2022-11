Κάρολος: Μπορεί να κρατήσει τα ηνία της Βρετανίας στα πρησμένα χέρια του ο βασιλιάς που σήμερα κλείνει τα 74;

Και κάποια στιγμή ο «μικρός» Κάρολος, που κατάλαβε ότι είχε μεγαλώσει απότομα, έχασε την ψυχραιμία του. Ενώ υπέγραφε το βιβλίο των επισκεπτών στο Κάστρο του Χίλσμπορο, έγραψε λάθος ημερομηνία και άκουσε ψιθυριστά στο αυτί του την Καμίλα να τον ενημερώνει ότι η πένα έσταζε μελάνι: «I can’t bear this bloody thing!», είπε και όλα σκοτείνιασαν, για όλους….

Υπήρχε κάτι από την κωμική σειρά Fawlty Towers στο όλο σκηνικό με την πένα, κάτι που έδειχνε ότι η αγγλική μοναρχία φαινόταν να φθίνει.

Η μητέρα του Καρόλου είχε επιζήσει από τη Μάχη της Αγγλίας κι εκείνος δεν μπορούσε να… βγει αλώβητος από ένα βιβλίο επισκεπτών.

Μια Αυτοκρατορία που πέθαινε

Αλλά πήγαμε πολύ μπροστά. Ας επιστρέψουμε στο 1948! Εκεί είναι η Ελισάβετ, που πρέπει να σηκωθεί από το κρεβάτι του τοκετού και να κάνει τα πρώτα βαριά της βήματα στους μεγάλους διαδρόμους της Ιστορίας. Η υγεία του πατέρα της, βασιλιά Γεώργιου Στ', επιβαρύνεται· ήδη, ίσα ίσα που εκτελεί κάποια από τα καθήκοντά του. Και η Ελισάβετ, μόλις ανέβει στο θρόνο, θα ξεκινήσει ατέλειωτες βασιλικές περιοδείες, που θα τις κοστίσουν μερικούς μήνες μακριά από το Νησί, αφήνοντας πίσω τον Κάρολο, ο οποίος θα περάσει την παιδική του ηλικία περιμένοντάς την να γυρίσει... Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της βασιλείας της, η Ελισάβετ θα βιώσει τον κατακερματισμό της Αυτοκρατορίας.

Η Ελισάβετ θα είναι η τελευταία πρωταγωνίστρια ενός παραμυθιού που κράτησε αιώνες, όπου άνθρωποι, ζώα, χρυσός, πολύτιμα πετράδια, καουτσούκ και οτιδήποτε αγαθό υπήρχε πάνω στη Γη ήταν ιδιοκτησία της βρετανικής αυτοκρατορίας ή της… ΜΚΟ της, της απίστευτα βάναυσης Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών.

Όλα όσα παρακολουθήσαμε στην κηδεία της βασίλισσας: το τεράστιο πλήθος των στρατιωτών, οι πλουμιστές στολές τους, η τελειότητα της κίνησής τους, όλα αυτά τα τόσο απίστευτα αταίριαστα με τη σύγχρονη Βρετανία που αναζητεί χρήματα, ήταν μια περήφανη ανάμνηση των ημερών που η Μεγάλη Βρετανία ήταν το πιο ισχυρό έθνος στον κόσμο. Και τότε ήταν που ακούστηκε από τα βάθη του χρόνου εκείνο το πατριωτικό τραγούδι σε στίχους του ποιητή Τζέιμς Τόμσον: «Rule, Britannia! Britannia, rule the waves! Britons never, never, never will be slaves»… Οι Βρετανοί ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα γίνουν σκλάβοι.

Φέρτε στο νου σας το σκήπτρο της Βασίλισσας - τώρα του Βασιλιά - το οποίο κατέχει τόσο εμβληματική θέση στο θεσμό της μοναρχίας. Τι είναι αυτό το τεράστιο, αστραφτερό, εξωπραγματικό κόσμημα στην κορυφή; Το Μεγάλο Αστέρι της Αφρικής, ένα από τα πολλά διαμάντια που μεταφέρθηκαν από τη Νότια Αφρική για να τα εκμεταλλευτεί το Στέμμα.

Θα υποθέτετε ότι η Ελισάβετ ήταν περιφρονημένη στις πρώην αποικίες της Βρετανίας, ήταν, όμως, η δισέγγονη της βασίλισσας Βικτώριας, της πρώτης αυτοκράτειρας της Ινδίας. Και η Ελισάβετ έχαιρε θαυμασμού και σεβασμού από εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές από αυτές τις πρώην αποικίες, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της βασιλείας της μέχρι τον θάνατό της.