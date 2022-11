Κι όμως, στην ενεργειακή κρίση, οι Πατρινοί προτιμούν το delivery- Πώς και γιατί «άνθισε»

Να παραγγέλνουν φαγητό απέξω αρκετές μέρες της εβδομάδας προτιμούν πλέον Πατρινές οικογένειες. Αν και φαινομενικά φαίνεται οξύμωρο να ξοδεύει κανείς χρήματα με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που δεν περισσεύουν στα περισσότερα ελληνικά σπίτια, υπάρχει εξήγηση για το φαινόμενο.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο thebest.gr ο επιχειρηματίας της Εστίασης Θανάσης Παπανικολόπουλος που διατηρεί ψητοπωλείο, «το delivery εδραιώθηκε για τα καλά από τον κορωνοϊό και μετά. Παλιότερα το προτιμούσαν μόνο οι νεότερες ηλικίες. Τώρα οικογένειες που έκαναν παραγγελία μία με δύο φορές την εβδομάδα, είναι πιο συχνοί πελάτες. Μπορεί να πάρουν φαγητό από έξω τρεις ακόμα και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η αύξηση που υπάρχει είναι ορατή στα καταστήματα της πόλης αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα σε λίγο καιρό θα ανοίξει κι άλλη εταιρεία διανομής φαγητού.

Οι οικογένειες επιλέγουν να παραγγέλνουν γιατί υπάρχουν πολλά είδη φαγητών που είναι φθηνότερα. Εάν χρειάζεσαι 2 ευρώ για να ρίξεις λίγο λάδι στο τηγάνι και 5 ευρώ για μπριζόλα, γιατί να μην δώσεις 8 ευρώ να την φας απέξω χωρίς κόπο; Το λειτουργικό κόστος ενός σπιτιού είναι πια πολύ υψηλό. Από την άλλη το κόστος διανομής είναι μεν ακριβό, όμως το φαγητό στην πόλη μα είναι φθηνό».

Το κόστος του delivery για τα μαγαζιά

«Το κόστος του delivery είναι τεράστιο για τα μαγαζιά. Το αναλώσιμο πλέον είναι πολύ ακριβό. Για παράδειγμα. Μία σακούλα έκανε 0,12 ευρώ και τώρα κάνει 0,25 ευρώ, ένα πακέτο έκανε 0,11 ευρώ και τώρα κάνει ο,22 λεπτά . Ένα σακουλάκι αλουμινίου που βάζουμε μέσα σουβλάκια έκανε 0,3 ευρώ και τώρα κάνει 0,9 ευρώ. Το κόστος λοιπόν έχει εκτιναχθεί και για αυτό πολλά μαγαζιά χρεώνουν 1 ευρώ επιπλέον ή και παραπάνω για το κόστος της διανομής, εξαιτίας των καυσίμων. Βλέπουμε ότι αυτό δεν εμποδίζει τον κόσμο από το να παραγγέλνει. Αυτή τη στιγμή πουλώντας την πίτα 3,30 ευρώ, δυσκολευόμαστε να ανταπεξέλθουμε».

Σταθερή αξία το take away

«Το Take away είναι σταθερή απόδοση, δεν αλλάζει. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, έχουμε πελάτες που φεύγουν από το μαγαζί και σταματάνε να πάρουν φαγητό. Σαν κόστος το Take away είναι 21% πιο φθηνό σε σχέση με το delivery

Στις αρχές του πολέμου το κόστος ήταν δυσβάσταχτο. Τώρα το κόστος έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, μπορεί να είναι 20% πιο ακριβό όμως όλες οι επιχειρήσεις έχουν βάλει κάποιες αυξήσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν φαίνεται στην ενέργεια αλλά στο λάδι και στις πρώτες ύλες. Υπήρξε στιγμή που λόγω της ακρίβειας στη βενζίνη αγοράζαμε το μαρούλι 1 ευρώ το ένα τουλάχιστον».