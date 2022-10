Συγχαρητήρια Γιώργου Α. Παπανδρέου στον Λούλα ντα Σίλβα

Ο Γιώργους Α. Παπανδρέου εξέφρασε τα συγχαρητηρία του στον Λούλα ντα Σίλβα. Αναλυτικά ο κ. Παπανδρέου αναφέρει:

Συγχαρητήρια στον Λούλα ντα Σίλβα για τη νίκη του απέναντι στον Ζαΐρ Μπολσονάρου. Είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, μια σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της Βραζιλίας. Τώρα, ο Λούλα θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να επουλώσει τις πληγές μιας πολωμένης, κατακερματισμένης κοινωνίας.

Congratulations to Lula da Silva for his victory over Bolsonaro. It’s a hopeful message for progressives around the world, an important development for the future of Brazil. Now, Lula has to work for healing the wounds of a polarized, splintered society.