Πάτρα: «Παράγοντες αλλαγής: Νεανικές φωνές για το περιβάλλον»

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη διεθνής εκπαιδευτική συνάντηση στην Πάτρα (10 ως 14 Οκτωβρίου)του ευρωπαϊκού Erasmus+ προγράμματος «Agents of Change: Young Voices for the Environment» (Παράγοντες αλλαγής: Νεανικές φωνές για το περιβάλλον)με διοργανωτές την ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πατρών. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια σύμπραξη Ελλάδας - Ισπανίας -Τουρκίας οι οποίες εκπροσωπούνται από πέντε οργανισμούς.

Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η ΟΙΚΙΠΑ, την Ελλάδα εκπροσωπεί η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πατρών, την Ισπανία η πολιτισμική ΜΚΟ Globers η οποία ειδικεύεται σε προγράμματα νέων και εκπαίδευσης, ενώ η Τουρκία εκπροσωπείται από την περιβαλλοντική ΜΚΟ TÜRÇEV και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης του İkizce η οποία είναι και ο συντονιστής του έργου.

Ο σκοπός της 2ης συνάντησης ήταν η παρουσίαση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και η παρουσίαση περιβαλλοντικών προγραμμάτων που αναδεικνύουν τη δράση προς την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος

H ΟΙΚΙΠΑ και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πατρών ετοιμάσαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με παρουσιάσεις αλλά και επισκέψεις. Πιο αναλυτικά, στο χώρο της ΟΙΚΙΠΑ έγιναν οι κάτωθι παρουσιάσεις από τους Ελληνικούς εταίρους:

Φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Αχαΐας από τον κ. Θεόδωρο Λύρη εκπαιδευτικό Προϊστάμενο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πατρών

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις προστατευόμενες περιοχές με έμφαση στην ειδική εκπαίδευση από τον κ. Δημήτρη Ανδρεόπουλο εκπαιδευτικό ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πατρών.

Προστασία των Θαλάσσιων χελώνων από το κ. Διονύση Μαμάση Περιβαντολλόγο – μέλος της ΟΙΚΙΠΑ

Το πρόγραμμα «RecyclART» EU Erasmus+ από την κ. Γεωργία Θανοπούλου μέλος της ΟΙΚΙΠΑ – Συντονίστρια του έργου

Επίσης οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Δέσποινα Καρασούλου Γεωπόνο και κ. Στέφανος Παπαζησίμου Δρ. Γεωλόγος παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά έργα Interreg “Authentic-Olive-Net”και «LIFE-IPAdaptInGR» αντίστοιχα με αναφορά στις δράσεις της Περιφέρειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της.

Στο τέλος η συνάντηση έκλεισε με την παρουσίαση για το «Μεγάλο κυνήγι των μικροπλαστικών!» από τη κ. Σταυρούλα Κορδέλλα Δρ. Γεωλόγο, μια νέα δράση μεταξύ soSCIety, ΟΙΚΙΠΑ και Πανεπιστημίου Πατρών.

Δεν μείναμε μόνο στις παρουσιάσεις βέβαια αφού προγραμματίσαμε για τους συνεργάτες μας να επισκεφθούν χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμικής κληρονομιάς και φυσικά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας.

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πατρών μας φιλοξένησε στο σχολείο όπου μας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του και εκεί γνωρίσαμε τους μαθητές του οι οποίοι μας καλωσόρισαν με γλύκισμα που ετοίμασαν στο εργαστήριο τροφίμων. Στο χώρο του σχολείου, μας τίμησε και η κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου Περιβαντολόγος η οποία παρουσίασε την δράση και τα προγράμματα του τμήματος Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την υπεύθυνη κ. Πένυ Θεολόγη Γκούτη Μουσειολόγο - Αρχιτεκτων ετοίμασε για εμάς μια παρουσίαση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Μουσείου αλλά και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για τους μαθητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Οι συνεργάτες μας επιπλέον είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τη περιβαλλοντική εκπαίδευση και στο Σπίτι του Νερού του Δήμου Πατρέων το οποίο επισκεφθήκαμε μαζί με μαθητές και καθηγητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Έχοντας σαν στόχο να παρουσιάσουμε όσο πιο ολοκληρωμένα το φυσικό αλλά και πολιτισμικό πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας επισκεφθήκαμε μαζί με τους συνεργάτες το φιλόξενο Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου όπου ο κ. Φρέρης και η κ. Κονδύλη μας παρουσίασαν τη συμμετοχή της εταιρείας σε περιβαλλοντικές δράσεις και τα μέτρα βιωσιμότητας που λαμβάνουν.

Ακόμα επισκεφθήκαμε τον βοτανικό κήπο «Ζέλιος Γη» όπου ο κ. Αριστοτέλης Ζέλιος μας ξενάγησε στο βοτανικό κήπο εξηγώντας μας όλα τα χρήσιμα βότανα και φυτά ενώ αργότερα μας οδήγησε σε μια υπέροχη πεζοπορία μέχρι τις όχθες του Εύηνου ποταμού.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η επαφή με τη φύση και η εκπαίδευση γύρω από αυτή είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες μας θα μεταφέρουν στις χώρες τους μια πολύ καλή εικόνα της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. Η επόμενη συνάντηση μας θα πραγματοποιηθεί στη Ταραγκόνα της Ισπανίας.