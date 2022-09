Τα λογω κρυμμένα του Ιωαννίδη

Ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, οι εκδόσεις Κέδρος και το Βιβλιοπωλείο DIscover , διοργανώνουν την παρουσίαση των δύο πρόσφατων

βιβλίων του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Stanford Iωάννη Π. Α. Ιωαννίδη "Λόγω κρυμμένα λογοκριμένα. (Σχεδόν ημι-ιστόρημα, 2020) και του Αγγλικού e -book "Variations on the art of the fugue and a desperate ricercar", (2022) την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 στις 19.00 στο ξενοδοχείο Μy Way Hotel & Events (roof garden)



Την εκδήλωση θα προλογίσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, Έφη Αναλυτή.



Τα δύο βιβλία θα παρουσιάσουν ο Συγγραφέας, Διευθυντής του περιοδικού "Νέο Πλανόδιον", Κώστας Κουτσουρέλης και η Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Έλενα - Διοτίμα Μιχαλοπούλου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου



Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Καθηγητή κ. Ιωάννη Π. Α. Ιωαννίδη για την πολύτιμη προσφορά του στην Επιστήμη, τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.



Παρουσίαση

Το όνομά της δεν το μοιράστηκα με άλλους.

Το έκρυψα επίτηδες. Ποτέ δεν με άκουσε κανένας να το λέω. Το προστάτευσα όσο μπορούσα καλύτερα, σαν κάτι απόλυτα απόρρητο. Έπρεπε να είμαι προσεκτικός. Δεν ήθελα να της συμβεί κάτι κακό.

Είχαμε συνεννοηθεί μάλιστα: αν με ρωτούσαν, θα το αρνιόμουν. Για να την προστατεύσω. Θα έλεγα ότι δεν την ξέρω, ότι δεν την έχω συναντήσει ποτέ.

Θα τα αρνιόμουν όλα με πλήρη ηρεμία, σαν να είναι αλήθεια. Αλήθεια. ΑΛΗΘΕΙΑ, με κεφαλαία γράμματα. Το ήξερε πως θα φερθώ έτσι, ότι θα φαινόμουν δήθεν αδιάφορος σαν να είμαστε ξένοι.

Το είχαμε σχεδιάσει, ήταν το μυστικό μας, και δεν θα την πρόδιδα. Γελάγαμε μαζί που τους είχαμε κοροϊδέψει όλους.