Mπάλα, μόδα, οικογένεια: Ο Ντέβιντ Μπέκαμ πείστηκε για βιογραφικό ντοκιμαντέρ στο Netflix

Ο 47χρονος star έκανε το ντεμπούτο του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από 27 χρόνια αλλά εξελίχθηκε σε εξαιρετικά δημοφιλές πρόσωπο παγκόσμιας ακτινοβολίας όχι μόνο λόγω αθλητισμού αλλά και χάρη στη σχέσεις του με τη μόδα αλλά και τη σύζυγό του, πρώην pop τραγουδίστρια και νυν designer Βικτόρια Μπέκαμ. Στα 47 του χρόνια με περιουσία 450 εκατομμυρίων δολαρίων,, είναι η πρώτη φορά που ένα τηλεοπτικό project θα τον αντιπροσωπεύει απόλυτα. Το αποφάσισε παρακολουθώντας το The Last Dance, το διάσημο ντοκιμαντέρ του Michael Jordanπου έγινε επιτυχία κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. H άτιτλη ακόμα σειρά ντοκιμαντέρ για τον Μπέκαμ θα φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ Fisher Stevens (The Cove) και η παραγωγή θα γίνει από τον βραβευμένο με Emmy John Battsek. Σύμφωνα με το Netflix «Θα έχει άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο του Beckham, παρουσιάζοντας υλικό 40 χρόνων που δεν έχει δει ποτέ κανείς, όπως και σύγχρονες αναμνήσεις και ειλικρινείς στιγμές. Θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με τον ίδιο, και τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους του». Με όλα αυτά τα συστατικά, εννοείται πως αναμένεται μεγάλη επιτυχία από πλευράς απήχησης.