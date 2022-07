Δυο Αχαιές στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο της ΟΝΝΕΔ

Σε ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ Αχαϊας αναφέρει: Με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου, ορίστηκε το νέο σχήμα του Πολιτικού Συμβουλίου. Ευχόμαστε καλή αρχή στα νέα καθήκοντα και δημιουργική θητεία σε όλες και όλους, μα ιδιαίτερα σε δύο μέλη που προέρχονται από την Αχαΐα και τις οργανώνεις της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας, την Ξένια Σοφιανού, υπεύθυνη του τομέα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την Κατερίνα Σπηλιοπούλου, υπεύθυνη του τομέα Μεταφορών και Δικτύων.



Η Ξένια Σοφιανού γεννήθηκε στην Πάτρα και μεγάλωσε σ' ένα χωριό της Δυτικής Αχαΐας, το Φράγκα.Είναι απόφοιτος της σχολής Θετικών Επιστημών, του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής της ζωής ήταν ενεργό μέλος της οργάνωσης ΔΑΠ - ΝΔΦΚ, στην Πάτρα. Είναι κάτοχος των εξής πιστοποιήσεων: 1) Finance Essentials by Imperial, 2) Financial Management Specialization by University of Illinois (Coursera), 3) Python for everybody by Μichigan. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της (MSc: Finance & Banking) στο τμήμα Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Κατερίνα Σπηλιοπουλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι γεωλόγος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών και υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ενασχόληση της με τα κοινά ξεκίνησε στα φοιτητικά χρόνια όπου υπήρξε μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑΣ και μέλος της ΟΝΝΕΔ.