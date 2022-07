Στις 14/7 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας το φιλμ "Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον κόσμο"

Η ταινία «Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον κόσμο - The worst person in the world» από τη Δανία που ήταν από τις φετινές καλλιτεχνικές εκπλήξεις που έφτασαν και έως τα βραβεία Όσκαρ, θα κυκλοφορήσει στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 14 Ιουλίου 2022, σε διανομή από τη ROSEBUD.21 και την DANAOS FILMS και δεν αποκλείεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Η νέα αυτή, ξεχωριστή ταινία του Joachim Trier αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας του Oslo.

Ένα κωμικό δράμα για τον έρωτα στην εποχή μας και για το παράδοξο του να έχεις τόσες ευκαιρίες στην ζωή, αλλά να εξακολουθείς να αισθάνεσαι σαν το χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Η τριαντάχρονη Τζούλι δεν ξέρει τι γυρεύει από τη ζωή της. Κι ενώ ο φίλος της θέλει να κάνουν οικογένεια, εκείνη ερωτεύεται ξαφνικά κάποιον άλλο. Η απρόβλεπτη φύση του έρωτα και τα μυστήρια της επιθυμίας γίνονται πνευματώδης και γουντιαλενικών αποχρώσεων κομεντί στα χέρια του καταξιωμένου σκηνοθέτη της «Thelma» ο οποίος υπογράφει την feelgood έκπληξη της χρονιάς.

Πανάξιο βραβείο Ερμηνείας του Φεστιβάλ Καννών στην πρωταγωνίστρια-αποκάλυψη, η οποία σύμφωνα με πολλούς κριτικούς θα έπρεπε να είχε προταθεί και για το βραβείο Όσκαρ.

Παίζουν οι Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Maria Grazia Di Meo.

Διάρκεια: 127 λεπτά.

Το χρονικό τεσσάρων χρόνων από την ζωή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία καλείται να εξερευνήσει τα περίπλοκα μονοπάτια της ζωής και του έρωτα ενώ παλεύει για την καριέρα της. Όλα αυτά θα την κάνουν να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό της και θα την φέρουν αντιμέτωπη με μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το ποια πραγματικά είναι.

Η ταινία "Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον κόσμο του Joachim Trier" έχει γνωρίσει μια ιδιαίτερα πετυχημένη φεστιβαλική πορεία μέχρι στιγμής, έχοντας κερδίσει τις παρακάτω διακρίσεις:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ RENATE REINSVE ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ 2021,

- 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

- 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ BAFTA 2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ & Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

- ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ 2021

- BOSTON ONLINE FILM CRITICS ASSOCIATION 2021: ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

- CHICAGO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: ΚΑΛΥΤΕΡΟ CINEMATOGRAPHY

- CRITICS ASSOCIATION OF CENTRAL FLORIDA AWARDS 2022: KΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ RENATE REINSVE

-INTERNATIONAL CINEMATOGRAPHERS' FILM FESTIVAL MANAKI BROTHERS: ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ANDERS DANIELSEN LIE.

Ο σκηνοθέτης Joachim Trier για την ταινία του

Για πολύ καιρό ήθελα να κάνω μια ταινία για την αγάπη. Μια ταινία που θα εμβαθύνει λίγο παραπάνω από τις κανονικές ιστορίες αγάπης που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην μεγάλη οθόνη, όπου τα πράγματα θα είναι εμφανή, οι ιστορίες απλές, τα συναισθήματα τόσο αξιοθαύμαστα ξεκάθαρα.

Μια ταινία που θα κοιτάξει σοβαρά τις δυσκολίες που έχει το να συναντήσεις κάποιον όταν ακόμα αγωνίζεσαι να καταλάβεις την ζωή σου και τον εαυτό σου.

Μια ταινία για το πόσο διστακτικοί και αβέβαιοι, μπορούν να γίνουν ακόμη και οι πιο λογικοί άνθρωποι όταν ερωτεύονται. Και πόσο περίπλοκο είναι, ακόμη και για τους ρομαντικούς, όταν παίρνουν πραγματικά αυτό που έχουν ονειρευτεί.

Ο Joachim Trier γεννημένος το 1974, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Οι βραβευμένες ταινίες μεγάλου μήκους Reprise (2006), Όσλο, 31 Αυγούστου (2011), Louder Than Bombs (2015) και το Thelma (2017), όλες συν-γράφονται από τον Eskil Vogt, έχουν προσκληθεί και Κέρδισε βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου όπως οι Κάννες, Sundance, Toronto, Karlovy Vary, Gothenburg, Μιλάνο και Κωνσταντινούπολη.

Το ντεμπούτο του «Reprise» έλαβε το βραβείο Amanda 2007 (Oscar της Νορβηγίας) για το Best Norwegian Film, καλύτερος σκηνοθέτης και το καλύτερο σενάριο. Η ταινία κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ από τον Miramax και ήταν η υποψηφιότητα της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερη ξενόγλωσση ταινία το 2006. Το Όσλο, 31 Αυγούστου, επιλέχθηκε για την «Un Certain Regard – Ένα Κάποιο Βλέμμα» στο Φεστιβάλ των Καννών το 2011 ήταν υποψήφιο για το βραβείο César για Καλύτερη ξένη ταινία 2013 μετά την επίτευξη σχεδόν 200.000 εισαγωγών σε θέατρα στη Γαλλία.

Tο «Louder Than Bombs» ήταν το ντεμπούτο της αγγλικής γλώσσας και η πρώτη του εμφάνιση στο “Competittion” των Καννών. Η ταινία κέρδισε επίσης το βραβείο κινηματογράφου του Σκανδιναβικού Συμβουλίου. Το «Thelma» συγκέντρωσε αρκετά διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία και προτάθηκε για το βραβείο ταινιών του σκανδιναβικό συμβουλίου.

Το 2018 συν-σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ The Other Munch με τον αδελφό του, Emil Trier. Η ταινία έκανε διεθνή πρεμιέρα στο Κέντρο Lincoln στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία «The Worst Person In the World» είναι η πέμπτη του ταινία.

2021 THE WORST PERSON IN THE WORLD (VERDENS VERSTE MENNESKE)

Drama, 127’

2018 THE OTHER MUNCH (DEN ANDRE MUNCH) ǀ Documentary, 48’

2017 THELMA ǀ Drama, 116’

2015 LOUDER THAN BOMBS ǀ Drama, 109’

2011 OSLO, AUGUST 31ST (OSLO 31. AUGUST) ǀ Drama, 95’

2005 REPRISE ǀ Drama, 105’

2002 PROCTER ǀ Short, 18’

2001 STILL ǀ Short, 20’

2000 PIETÀ ǀ Short, 19'.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ