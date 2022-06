Βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία: Τα μυστικά του δεύτερου γύρου

Ο γαλλικός εκλογικός χάρτης ζαλίζει όταν τον δεις από μακριά. Είναι ένα ψηφιδωτό, αποτελούμενο από 577 διαφορετικά κομμάτια, όσες και οι μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειεςAP Photo/Daniel Cole

H προσπάθεια να ερμηνεύσει κάποιος τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές με το να βλέπει μόνο τα γενικά ποσοστά των κομμάτων ή το ποιοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση στις μάχες του πρώτου γύρου μοιάζει με αυτή ενός 60χρονου που προσπαθεί να διαβάσει μια πινακίδα με μεσαία γράμματα από τα 10 μέτρα χωρίς τα γυαλιά του. Τα μάτια του μπορούν μεν να διαβάσουν λέξεις, ενδεχομένως και τις περισσότερες. Κάποιες δεν θα τις δουν καθόλου και σε κάποιες θα κάνουν λάθος. Σε κάθε περίπτωση, το γενικό συμπέρασμα θα είναι από θολό, στην καλύτερη περίπτωση, μέχρι τελείως λάθος.





Τα περισσότερα ΜΜΕ που αφιέρωσαν χώρο στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών στάθηκαν στην ισοπαλία των δύο μεγαλύτερων εκλογικών συνασπισμών: του κεντρώου-κεντροδεξιού Ensemble, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόμμα «Δημοκρατία, Εμπρός!» (La Republique En Marche, LREM) του Εμανουέλ Μακρόν, και του αριστερού NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), στο οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζει το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France Insoumise) του Ζαν Λικ Μελανσόν.

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι υποψήφιοι της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (Rassemblement National) της Μαρίν Λεπέν. Ο τέταρτος πόλος είναι η γκωλική Ένωση Δεξιάς-Κέντρου (Union de la droite et du centre). Υπάρχουν, επίσης, πλήθος άλλων υποψήφιων που ναι μεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο, αλλά δεν έχουν ενταχθεί σ’ αυτούς τους σχηματισμούς και αναφέρονται γενικών ως «Διάφοροι», συνήθως πρόσωπα με ισχυρή τοπική επιρροή. Υπάρχουν «διάφοροι» δεξιοί, (Divers droite), κεντρώοι (Divers centre) και αριστεροί (Divers gauche). To σκηνικό συμπληρώνουν μερικοί εκπρόσωποι περιφερειακών κομμάτων (Regionalistes), κυρίως στην Κορσική και σε εκλογικές περιφέρειες εκτός ηπειρωτικής Γαλλίας.



Η συζήτηση, βέβαια, για το ποιος τερμάτισε πρώτος, η οποία απασχόλησε πολλούς (λόγω των διαφορετικών αποτελεσμάτων που έδωσαν το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών και κάποια έγκυρα ΜΜΕ) δεν έχει κανένα, μα κανένα νόημα επί της ουσίας. Οι γαλλικές εκλογές δεν κρίνονται από γενικά ποσοστά, και όποιος τους δίνει σημασία ασχολείται μόνο με το «φαίνεσθαι» και όχι με το «είναι».



Ο γαλλικός εκλογικός χάρτης ζαλίζει όταν τον δεις από μακριά. Είναι ένα ψηφιδωτό, αποτελούμενο από 577 διαφορετικά κομμάτια, όσες και οι μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Από μια συνοικία του Παρισιού ως τα νησάκια Σεν Πιέρ και Μικελόν, λίγο μακρύτερα από τις καναδικές ακτές, ή τη Νέα Καληδονία στον Ειρηνικό, οι Γάλλοι στην ουσία δεν συμμετέχουν σε μία εκλογική αναμέτρηση, αλλά σε 577 ταυτόχρονες εκλογικές αναμετρήσεις, με τα δικά τους τοπικά χαρακτηριστικά.

Για να βγει, λοιπόν, ένα ασφαλές συμπέρασμα, πρέπει κάποιος να παρατηρήσει από κοντά μία-μία αυτές τις εκλογικές μάχες. Και κυρίως, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες ενόψει του δεύτερου γύρου, σε σχέση όχι τόσο μ’ αυτούς που προκρίθηκαν, αλλά μ’ αυτούς που αποκλείστηκαν. Να, γιατί αν κάποιος ήθελε να βάλει έναν γενικό τίτλο στον δεύτερο γύρο της 19ης Ιουνίου, ο πιο ταιριαστός θα ήταν «οι εκλογές των τρίτων». Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τρίτος μεγαλύτερος σχηματισμός, αυτός που αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο, κρατάει το κλειδί της εκλογής, ανάλογα με την στήριξη που θα προσφέρει και αν θα πείσει τους ψηφοφόρους του να ακολουθήσουν.

Τέρμα οι γενικότητες. Πριν προχωρήσουμε σε συγκεκριμένους αριθμούς και συγκεκριμένα στοιχεία, είναι απαραίτητη μια εξήγηση για το εκλογικό σύστημα και τον τρόπο εκλογής.

Υπάρχουν, όπως αναφέραμε, 577 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Στον πρώτο γύρο εκτέθηκαν στην ψήφο των Γάλλων 6.239 υποψήφιοι. Σύμφωνα με το σύστημα, για να καταλάβει κάποιος την έδρα από τον πρώτο γύρο θα πρέπει όχι μόνο να συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές έγκυρες ψήφους συν μία, αλλά και αυτές να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% των ψηφοφόρων που είναι εγγεγραμμένοι στην εκλογική περιφέρεια.

Αυτό συνέβη μόνο σε 5 περιπτώσεις την πρώτη Κυριακή. Στις 4 επικράτησαν οι υποψήφιοι του NUPES και σε μία του Ensemble. Σε άλλες 11 περιπτώσεις υπήρξαν υποψήφιοι που ξεπέρασαν το 50% σε ψήφους, αλλά αυτό δεν αντιστοιχούσε στο 1/4 των εγγεγραμμένων.

Στον δεύτερο γύρο των εκλογών κάθε περιφέρειας δικαίωμα συμμετοχής έχουν σίγουρα οι δύο πρώτοι σε ψήφους από τον πρώτο γύρο, συν οποιοσδήποτε άλλος έχει ξεπεράσει σε ψήφους το 12,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Αυτό το παράδοξο με τον τρίτο υποψήφιο, που οι Γάλλοι αποκαλούν «τριγωνικό» (triangulaire) συνέβη σε άλλες 8 περιπτώσεις. Τελικά θα γίνουν μόνο 7 αναμετρήσεις, επειδή υπήρξε μια απόσυρση υποψηφιότητας. Το πιθανότερο σε αυτές είναι να επικρατήσει υποψήφιος και να καταλάβει την έδρα με ποσοστό (πολύ;) χαμηλότερο από 50%. Εννοείται ότι στον δεύτερο γύρο όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους κερδίζει, χωρίς περιορισμούς.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, το σκηνικό μοιάζει περισσότερο με το δικό μας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και λιγότερο με αυτό των βουλευτικών. Οι υποψήφιοι που περνούν στον δεύτερο γύρο πρέπει, εκτός από τους δικούς τους ψηφοφόρους, να πείσουν και άλλους, που δεν τους ψήφισαν την πρώτη Κυριακή. Η συμπεριφορά των ψηφοφόρων που επέλεξαν τους χαμένους του πρώτου γύρου ήταν πάντα το κλειδί, αυτή τη φορά ακόμα περισσότερο. Κι αυτό, διότι πολλά στερεότυπα ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν.

Την Κυριακή 19 Ιουνίου θα γίνουν 569 εκλογικές μάχες (σε 3 περιπτώσεις ένας υποψήφιος του δεύτερου γύρου παραιτήθηκε). Σε λιγότερες από τις μισές (276 για την ακρίβεια) πέρασαν στον δεύτερο γύρο οι υποψήφιοι των δύο μεγάλων κομμάτων. Δεν έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, με μια απευθείας αντιπαράθεση των πρώτων, αλλά με πολλές μικρές μάχες και με άλλα κόμματα.

Ολίγοι ακόμα αριθμοί πριν περάσουμε στην παρουσίαση ανά περιφέρεια.

Ο σχηματισμός Ensemble έχει 417 υποψήφιους στον δεύτερο γύρο. Από αυτούς οι 288 ανήκουν στο LREM του κεντροδεξιού Μακρόν, άλλοι 87 ανήκουν στο MoDem του κεντροδεξιού Φρανσουά Μπαϊρού και 42 στο λίγο πιο δεξιό Horizons του Εντουάρ Φιλίπ.

Από τους 380 υποψήφιους του NUPES που θα διεκδικήσουν έδρες, οι 216 ανήκουν στο LFI (Ανυπότακτη Γαλλία) του Μελανσόν, οι 76 στον Οικολογικό Πόλο, οι 52 στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και 32 στο Κομουνιστικό Κόμμα.

Οι υποψήφιοι του κόμματος της Λε Πεν στον δεύτερο γύρο είναι 208, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Εξαργυρώνεται μ’ αυτή την παρουσία το σχεδόν 19% στο γενικό ποσοστό αποδοχής, όμως ένα από τα ζητήματα των εκλογών είναι πόσοι απ’ αυτούς θα φτάσουν ως το τέλος κι αν θα βρεθούν απέναντι σε «δημοκρατικά μπλοκ».

Από τους 76 υποψήφιους του UDC που συνεχίζουν στον δεύτερο γύρο μόνο 4 ανήκουν στο UDI (Union des démocrates et indépendants) και οι υπόλοιποι στο καθαρά γκωλικό Les Républicains του Κριστιάν Ζακόμπ.

Σε 108 περιπτώσεις υποψήφιοι του Μακρόν κονταροχτυπιούνται μ’ αυτούς της Λε Πεν. Σε άλλες 61 περιφέρειες ο ακροδεξιός υποψήφιος βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ αυτόν του Μελανσόν. Οι μάχες μεταξύ Λε Πεν και γκωλιστών είναι 25.

Από τις 7 «τριγωνικές», στις 4 θα γίνει μάχη μεταξύ Μακρόν-Μελανσόν-Λε Πεν. Σε δύο περιπτώσεις το τρίγωνο είναι Μακρόν-Μελανσόν-γκωλικοί και σε μία Μακρόν-



Οι περιφέρειες

Επειδή, όπως ήδη αναφέραμε, το γενικό σύνολο και οι γενικοί πίνακες παρουσιάζουν στρεβλή εικόνα, θα δούμε τα πράγματα από πιο κοντά. Αν επιχειρούσαμε ένα σχόλιο για καθεμιά περιφέρεια, θα δημιουργούσαμε ένα γιγαντιαίο μεν κείμενο, το οποίο δεν θα οδηγούσε σε συμπέρασμα. Επιλέξαμε τη μέση λύση, την παρουσίαση των εκτιμήσεων ανά περιφέρεια (Region), που είναι 13 στην ηπειρωτική Γαλλία, αντί για τα 95 διαμερίσματα (departments).

O βορράς ήταν εξαρχής μια προνομιακή γεωγραφική ζώνη για την Λε Πεν. Υποψήφιοί της βρίσκονται στον δεύτερο γύρο σε 39 από τις 50 περιφέρειες. Αυτό είχε συμβεί και το 2017, με 33 υποψήφιους στον δεύτερο γύρο, εκ των οποίων όμως μόνο οι 5 κατάφεραν να εκλεγούν. Κι αυτό, διότι αντιμετώπισαν συσπείρωση των άλλων δυνάμεων του λεγόμενου «δημοκρατικού τόξου», που στήριξαν μαζικά τον άλλο υποψήφιο. Θα γίνει αυτό και φέτος; Να, ένα από τα ζητήματα των εκλογών. Στις 19 από τις 26 περιφέρειες που προηγούνται, οι υποψήφιοι του RN συγκέντρωσαν στον πρώτο γύρο πάνω από 30% και έχουν διψήφια διαφορά από τους αντιπάλους τους. Αν δεν λειτουργήσει η συσπείρωση (μεταξύ κυρίως ψηφοφόρων του Ensemble και του NUPES), μέσω αποχής ή και αντίθετης ψήφου, το RN όχι μόνο θα εκλέξει πολλούς βουλευτές, αλλά και θα σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Στην 11η περιφέρεια του Πα Ντε Καλέ είναι υποψήφια (με πάνω από 50% στον πρώτο γύρο) και η ίδια η Λε Πεν.

Διαμερίσματα: 5

Έδρες: 50 (Aisne 5, Nord 21, Oise 7, Pas-de-Calais 12, Somme 5)

Υποψήφιοι

Ensemble: 27 (11 πρώτοι, 16 δεύτεροι)

NUPES: 24 (10 πρώτοι, 14 δεύτεροι)

RN: 39 (26 πρώτοι, 13 δεύτεροι)

UDC: 7 (2 πρώτοι, 5 δεύτεροι)

Διάφοροι δεξιοί: 1 (1 πρώτος)

Διάφοροι αριστεροί: 2 (2 δεύτεροι)

GRAND EST (Μεγάλη Ανατολή)

Η Μεγάλη Ανατολή γενικά είναι δεξιόστροφη, όμως σε αριθμό υποψηφίων στον δεύτερο γύρο η Λε Πεν σημείωσε θρίαμβο. Από 13 υποψηφιότητες που είχε το 2017 (και καμία έδρα), φέτος φτάνει τις 36, με 16 μάλιστα να τερματίζουν στην πρώτη θέση, αλλά μόνο 6 από αυτές με ποσοστό πάνω από 30% και μόνο 2 με σημαντικές πιθανότητες να εκλεγούν. Ακόμα μια περιφέρεια όπου η συσπείρωση του «δημοκρατικού τόξου» θα κρίνει πολλά. Οι γκωλικοί του UDC έχουν σημαντικές πιθανότητες να πάρουν μέχρι και διψήφιο αριθμό εδρών. Οι απευθείας μάχες Ensemble-NUPES είναι λίγες (11/49). Οι του Μακρόν έχουν περισσότερα να κερδίσουν από μια «δημοκρατική συνεργασία», αφού έχουν 17 αντιπαραθέσεις με υποψήφιους της Λε Πεν, ενώ οι του Μελανσόν μόλις 4.

Διαμερίσματα: 10

Έδρες: 49 (Ardennes 3, Aube 3, Bas-Rhin 9, Marne 5, Haute-Marne 2, Haut-Rhin 6, Meurthe et Moselle 6, Meuse 2, Moselle 9, Vosges 4)

Υποψήφιοι

Ensemble 30 (17 πρώτοι, 13 δεύτεροι)

NUPES: 15 (6 πρώτοι, 9 δεύτεροι)

RN: 36 (16 πρώτοι, 20 δεύτεροι)

UDC: 12 (6 πρώτοι, 6 δεύτεροι)

Διάφοροι Δεξιοί: 4 (3 πρώτοι, 1 δεύτερος)

Διάφοροι Αριστεροί: 1 (1 πρώτος)

NORMANDIE (Νορμανδία)

Γεωγραφικά συμπαγής, αλλά εκλογικά ποικιλόμορφη η Νορμανδία. Στο διαμέρισμα του Eure οι υποψήφιοι της Λε Πεν πήραν τις πρώτες θέσεις και στις 5 περιφέρειες και αναμένουν την αντίδραση όσων έμειναν απ’ έξω. Και οι άλλοι, όμως, τους περιμένουν, δεδομένου ότι σε 9 περιφέρειες η RN είχε τον τρίτο σε δύναμη υποψήφιο. Αν οι ψηφοφόροι των τρίτων προτιμήσουν την αποχή, προφανώς οφελούνται οι πρώτοι κάθε εκλογικής περιφέρειας. Στις περιφέρειες που πρώτευσαν οι υποψήφιοι της UDC η συσπείρωση θα είναι μεγαλύτερη. Από τις 11 μάχες τετ-α-τετ Ensemble-NUPES σε 6 περιπτώσεις προηγείται ο υποψήφιος της NUPES και 5 πρωτιές έχει το Ensemble.

Διαμερίσματα: 5

Έδρες: 29 (Calvados 6, Eure 5, Marne 5, Orne 3, Seine Maritime 10)

Υποψήφιοι

Ensemble: 20 (9 πρώτοι, 11 δεύτεροι)

NUPES: 17 (9 πρώτοι, 8 δεύτεροι)

RN: 18 (8 πρώτοι, 10 δεύτεροι)

UDC: 2 (2 πρώτοι)

Διάφοροι δεξιοί: 1 (1 πρώτος)

ILE DE FRANCE (Ιλ Ντε Φρανς)

Η περιφέρεια του Παρισιού και των γύρω περιοχών περιέχει σχεδόν μία στις τέσσερις απευθείας εκλογικές μάχες μεταξύ NUPES και Ensemble. Σε 47 από τις 74 περιπτώσεις προηγούνται στα ποσοστά του πρώτου γύρου, στις περισσότερες διατηρούν το προβάδισμα ακόμα κι αν στο ποσοστό του Ensemble προστεθεί (αυθαιρέτως) και ολόκληρο το ποσοστό των υποψηφίων του UDC που έχουν αποκλειστεί. Στην πρωτεύουσα ελπίζει ο Μελανσόν ότι θα πετύχει σημαντική νίκη. Ήδη έχει κερδίσει 4 έδρες από τον πρώτο γύρο και άλλες 2 επειδή οι υποψήφιοι (αντάρτες της αριστεράς) αποσύρθηκαν από τον δεύτερο.

Διαμερίσματα: 8

Έδρες: 97 (Paris 18, Essonne 10, Hauts de Seine 13, Seine-Saint Denis 12, Seine et Marne 11, Val de Marne 11, Val d’Oise 10, Yvelines 12)

Υποψήφιοι

Ensemble: 83 (32 πρώτοι, 51 δεύτεροι)

NUPES: 91 (61 πρώτοι, 29 δεύτεροι, 1 τρίτος) – 4 εξελέγησαν

RN: 7 (2 πρώτοι, 5 δεύτεροι)

UDC: 10 (1 πρώτος, 8 δεύτεροι, 1 τρίτος)

Διάφοροι αριστεροί: 2(2 δεύτεροι) - αποσύρθηκαν

Διάφοροι δεξιοί: 1 (1 πρώτος)

BOURGOGNE-FRANCHE COMPTE (Βουργουνδία-Ελεύθερη Κομητεία)

Ισχυρή κι εδώ η παρουσία του κόμματος της Λε Πεν, όπως και των γκωλικών. Οι απευθείας μάχες Ensemble-NUPES είναι 8, συν μία «τριγωνική» (όπου συμμετέχει και το RN και μάλιστα ο υποψήφιός του προηγήθηκε στον πρώτο γύρο). Οι συσπειρώσεις θα παίξουν ρόλο κυρίως στην ενσωμάτωση ψηφοφόρων του UDC σ’ αυτούς του Ensemble.

Διαμερίσματα: 8

Έδρες: 27 (Cote d’or 5, Doubs 5, Haut Saone 2, Jura 3, Nievre 2, Saone et Loire 5, Belfort 2, Yonne 3)

Υποψήφιοι

Ensemble: 19 (8 πρώτοι, 11 δεύτεροι)

NUPES: 15 (6 πρώτοι, 8 δεύτεροι, 1 τρίτος)

RN: 15 (8 πρώτοι, 7 δεύτεροι)

UDC: 6 (5 πρώτοι, 1 δεύτερος)

CHER – VAL DE LOIRE (Σερ-Κοιλάδα του Λίγηρα)

Προνομιακή περιοχή για το Ensemble του Μακρόν, που έχει τύχη να πάρει τα 2/3 των εδρών και παραπάνω, αν λειτουργήσουν οι αντι-ακροδεξιές συσπειρώσεις (σε 3 έδρες η μάχη είναι μεταξύ Ensemble και RN). Η γκωλική δεξιά θα αρκεστεί μάλλον σε 2 έδρες που θα καταλήξουν σε προσωπικότητες.

Διαμερίσματα: 6

Έδρες: 23 (Cher 3, Eure et Loir 4, Indre 2, Indre et Loir 5, Loir et Cher 3, Loiret 6)

Υποψήφιοι

Ensemble: 19 (15 πρώτοι, 4 δεύτεροι)

NUPES: 13 (2 πρώτοι, 11 δεύτεροι)

RN: 12 (4 πρώτοι, 8 δεύτεροι)

UDC: 2 (2 πρώτοι)

PAYS DE LA LOIRE (Περιοχή του Λίγηρα)

Οι αριθμοί μοιάζουν να ευνοούν τους υποψήφιους του Ensemble, αλλά μόνο οι 7 από τις 16 πρωτιές του έγιναν με ποσοστό άνω του 30% και μόνο σε 4 περιπτώσεις η διαφορά είναι διψήφια, κάτι που δίνει μια σχετική ασφάλεια. Μεγάλο στοίχημα για τον Μελανσόν σ’ αυτή την επαρχία να βγάλει βουλευτές αρκετούς από τους υποψηφίους του που τερμάτισαν δεύτεροι στον πρώτο γύρο. Η ατμόσφαιρα, πάντως, δεν είναι ευνοϊκή, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων υποψηφίων της Λε Πεν και των γκωλικών.

Διαμερίσματα: 5

Έδρες: 30 (Loire Antantique 10, Maine et Loir 7, Mayenne 3, Sarthe 5, Vendee 5)

Υποψήφιοι

Ensemble: 27 (16 πρώτοι, 11 δεύτεροι) – 1 εξελέγη

NUPES: 24 (11 πρώτοι, 13 δεύτεροι)

RN: 6 (1 πρώτος, 5 δεύτεροι)

UDC: 1 (1 πρώτος)

Διάφοροι δεξιοί: 1 (1 πρώτος)

BRETAGNE (Βρετάνη)

Παρόμοιοι αριθμοί με την προηγούμενη περιφέρεια, όμως εδώ το προβάδισμα του Ensemble είναι πιο καθαρό, δεδομένου ότι το ρεζερβουάρ των δυνητικών ψήφων από αποκλεισμένους υποψήφιους είναι πολύ πιο γεμάτο. Θα είναι αποτυχία για το κόμμα του Μακρόν να μην πάρει τουλάχιστον από τις 26 περιφέρειες, ελπίζει και σε περισσότερες.

Διαμερίσματα: 4

Έδρες: 27 (Cotes d’Armor 5, Finistere 8, Ille et Villaine 8, Morbihan 6)

Υποψήφιοι

Ensemble: 25 (17 πρώτοι, 8 δεύτεροι)

NUPES: 25 (8 πρώτοι, 17 δεύτεροι)

UDC: 2 (1 πρώτος, 1 δεύτερος)

Διάφοροι κεντρώοι: 1 (1 δεύτερος)

Τοπικιστές: 1 (1 πρώτος)

AUVERGNE – RHONE-ALPES (Οβέρν, Ροδανός-Άλπεις)

Η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας σε αριθμό εδρών και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων που πήραν τις περισσότερες ψήφους. Οι υποψήφιοί τους θα τεθούν αντιμέτωποι τετ-α-τετ σε 35 περιφέρειες και στις υπόλοιπες μάχονται για τις «ορφανές» ψήφους. Όλα θα εξαρτηθούν εδώ από την συμπεριφορά ψηφοφόρων του UDC (θα στηρίξουν αυτούς του Ensemble προσβλέποντας σε στήριξη των γκωλικών όπου διεκδικούν έδρα;) και των ακροδεξιών (θα απέχουν ή θα πάνε στις κάλπες για να επιλέξουν τον λιγότερο χειρότερο μεταξύ των υποψηφίων Μακρόν και Μελανσόν;).

Διαμερίσματα: 12

Έδρες: 64 (Ain 5, Allier 3, Ardeche 3, Cantal 2, Drome 4, Haute Loire 2, Haute Savoie 6, Isere 10, Loire 6, Puy de Dome 5, Rhone 14, Savoie 4)

Υποψήφιοι

Ensemble: 46 (20 πρώτοι, 26 δεύτεροι)

NUPES: 51 (25 πρώτοι, 26 δεύτεροι)

UDC: 19 (13 πρώτοι, 6 δεύτεροι)

RN: 10 (4 πρώτοι, 6 δεύτεροι)

Διάφοροι δεξιοί: 1 (1 πρώτος)

Διάφοροι αριστεροί: 1 (1 πρώτος)

NOUVELLE AQUITANIE (Νέα Ακουιτανία)

Σημαντικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του Ensemble και του NUPES, σε μια περιφέρεια που οι υποψήφιοι του Μακρόν είχαν σαρώσει το 2017 με 39 κερδισμένες έδρες. Τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα γι’ αυτούς. Οι υποψήφιοι της αριστεράς έχουν σημαντικές ελπίδες στηριζόμενοι στην μακρά σοσιαλιστική παράδοση των περισσότερων περιοχών. Σημαντικά κι εδώ (τηρουμένων των αναλογιών) τα κέρδη του RN, έχει ελπίδες να πάρει κάποια έδρα ακόμα και με συσπείρωση των άλλων.

Διαμερίσματα: 12

Έδρες: 49 (Charente 3, Charente Maritime 5, Correze 2, Deux Sevres 3, Creuse 1, Dordogne 4, Gironde 12, Vienne 4, Haute Vienne 3, Landes 3, Lot et Garonne 3, Pyrenees Atlantiques 6)

Υποψήφιοι

Ensemble: 42 (22 πρώτοι, 19 δεύτεροι, 1 τρίτος)

NUPES: 38 (16 πρώτοι, 21 δεύτεροι, 1 τρίτος)

RN: 17 (8 πρώτοι, 8 δεύτεροι, 1 τρίτος)

UDC: 2 (1 πρώτος, 1 δεύτερος)

Διάφοροι αριστεροί: 2 (2 πρώτοι)

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή)

Η πιο ενδιαφέρουσα περιφέρεια να παρατηρήσει κανείς σχετικά με τις περιβόητες πια δημοκρατικές συσπειρώσεις. Η δύναμη του κόμματος της Λε Πεν είναι γνωστή στην περιοχή χρόνια τώρα, ωστόσο τα εκλογικά αποτελέσματα σε έδρες είναι πενιχρά (το 2017 δεν εξελέγη κανείς). Αν οι υποψήφιοι της γκωλικής δεξιάς που αποκλείστηκαν στηρίξουν στον δεύτερο γύρο αυτούς του Μακρόν (για να λάβει και το κόμμα στήριξη εκεί που έχουν αυτοί υποψήφιους) τότε θα γίνουν πολύ ενδιαφέρουσες μάχες. Σε πτώση η αριστερά.

Διαμερίσματα: 6

Έδρες: 42(Alpes da Haute Provence 2, Alpes Maritimes 9, Bouche du Rhone 16, Hautes Alpes 2, Var 8, Vaucluse 5)

Υποψήφιοι

Ensemble: 32 (13 πρώτοι, 19 δεύτεροι)

NUPES: 16 (7 πρώτοι, 9 δεύτεροι)

RN: 30 (18 πρώτοι, 12 δεύτεροι)

UDC: 6 (4 πρώτοι, 2 δεύτεροι)

OCCITANIE (Οξιτανία)

Στις εκλογές του 2017 οι υποψήφιοι του Μακρόν είχαν πάρει τις 33 από τις 48 έδρες. Τέτοιοι αριθμοί αποκλείεται να εμφανιστούν πάλι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος αν φτάσει τον διψήφιο αριθμό εδώ, θα εξαρτηθεί από τις μάχες του με υποψηφίους της RN (που είχε πάρει 3 έδρες το 2017 και διεκδικεί με αξιώσεις περισσότερες από τις διπλάσιες εδώ). Η αριστερά προσβλέπει σε σημαντική νίκη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, άλλωστε έχει υποψήφιους στα 4/5 των εδρών.

Διαμερίσματα: 13

Έδρες: 48 (Arriege 2, Aude 3, Aveyron 3, Gard 6, Haut Garonne 10, Gers 2, Herault 9, Lot 2, Hautes Pyrenees 2, Pyrenees Orientales 3, Lozere 1, Tarn 3, Tarn et Garonne 2)

Υποψήφιοι

Ensemble: 33 (7 πρώτοι, 26 δεύτεροι)

NUPES: 39 (24 πρώτοι, 15 δεύτεροι)

RN: 21 (14 πρώτοι, 6 δεύτεροι, 1 τρίτος)

UDC: 2 (1 πρώτος, 1 δεύτερος)

Διάφοροι αριστεροί: 3 (2 πρώτοι, 1 τρίτος)

CORSE (Κορσική)

Η μικρότερη περιφέρεια της ευρωπαϊκής Γαλλίας βαράει το δικό της βιολί στις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να εκλεγούν Regionalistes (Τοπικιστές) και στις 4 έδρες.

Διαμερίσματα: 2

Έδρες: 4 (Haute Corse 2, Corse du Sud 2)

Υποψήφιοι

Τοπικιστές: 5 (3 πρώτοι, 2 δεύτεροι)

Ensemble: 1 (1 πρώτος)

Διάφοροι δεξιοί: 2 (2 δεύτεροι)

ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Όλες οι έδρες μετράνε το ίδιο, αλλά παραδοσιακά στα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας μετράνε περισσότερο τα πρόσωπα και οι τοπικές επιρροές παρά η πολιτική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στην ηπειρωτική χώρα. Τα κόμματα συνηθίζουν να μην ορίζουν υποψήφιους, εκτός αν το θέλουν οι ίδιοι.

Περιφέρειες-Διαμερίσματα: 10

Έδρες: 27 (Guadeloupe 4, Martinique 4, Guyane 2, La Reunion 7, Mayotte 2, Saint Pierre-Miquelon 1, Saint Martin-Saint Bartholomie 1, Wallis et Futuna 1, Polynesie Francaise 3, Nouvelle Caledonie 2)

Υποψήφιοι

Ensemble: 7 (6 πρώτοι, 1 δεύτερος)

RN: 1 (1 πρώτος)

UDC: 3 (1 πρώτος, 2 δεύτεροι)

Τοπικιστές: 13 (5 πρώτοι, 8 δεύτεροι)

Διάφοροι αριστεροί: 16 (8 πρώτοι, 8 δεύτεροι)

Διάφοροι δεξιοί: 6 (2 πρώτοι, 4 δεύτεροι)

Διάφοροι κεντρώοι: 5 (3 πρώτοι, 2 δεύτεροι)

Διάφοροι ακροαριστεροί: 1 (1 δεύτερος)

Χωρίς κόμμα: 2 (1 πρώτος, 1 δεύτερος)

ΓΑΛΛΟΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων του πρώτου γύρου κι εδώ, σε περιφέρειες που αντιστοιχούν σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα στην υφήλιο. Υποτίθεται ότι οι έδρες αυτές είναι «αχρωμάτιστες» πολιτικά, αλλά στο βωμό του συμφέροντος όλα επιτρέπονται. Το κλειδί εδώ για την τελική επικράτηση είναι το ποσοστό της αποχής αυτών που υποστήριξαν υποψηφίους, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στο δεύτερο γύρο. Διαχρονικά είναι πολύ υψηλό.

Περιφέρεια: 1

Έδρες: 11

Υποψήφιοι

Ensemble: 10 (8 πρώτοι, 2 δεύτεροι)

NUPES: 10 (2 πρώτοι, 8 δεύτεροι)

UDC: 1 (1 πρώτος)

Διάφοροι κεντρώοι: 1 (1 δεύτερος)

Αδύνατη η αυτοδυναμία, κέρδη για όλους εκτός Μακρόν

Αν θα μπορούσε αυτή η ανάλυση να καταλήξει σε κάποιο γενικό συμπέρασμα (με όποιο ρίσκο), αυτό είναι ότι το κόμμα του Μακρόν είναι πολύ δύσκολο, ως πάρα πολύ δύσκολο, να κατακτήσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία (πάνω από 289 βουλευτές). Μπορεί να διεκδικεί δυνητικά πάνω από 400 έδρες, όμως σε αρκετές περιπτώσεις θα βρει μπροστά του ένα μπλοκ ετερόκλητων αντιπάλων, που θα συσπειρωθεί γύρω από τον εκάστοτε αντίπαλο υποψήφιο. Το 2017 οι υποψήφιοι του Μακρόν ήταν κάτι νέο, γι’ αυτό και επικρατούσαν των παλιών γκωλικών και σοσιαλιστών. Τώρα κουβαλάνε πίσω τους μια πενταετία κυβερνητικής φθοράς. Δεν αντιπροσωπεύουν πια το νέο, το άφθαρτο.

Αν λειτουργήσει το «δημοκρατικό τόξο», θα ωφεληθούν και οι εκπρόσωποι του Ensemble και του NUPES σε βάρος του ακροδεξιού RN. H συσπείρωση αυτή είναι πιο εύκολη (και θεμιτή) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος δεν ανήκει στις δύο πρώτες παρατάξεις, είναι γκωλικός ή (ακόμα καλύτερα) μη ενταγμένος. Όσοι απ’ αυτούς πέρασαν στο δεύτερο γύρο, έχουν μεγάλες πιθανότητες εκλογής, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολιτικοί με εμπειρία και θητείες στις περιφέρειες που διεκδικούν.

Η αριστερά θα κινηθεί περί τις 200 έδρες, ενδεχομένως και παραπάνω. Σημαντικότατο επίτευγμα για μια προσπάθεια συσπείρωσης ετερόκλητων δυνάμεων (από σοσιαλιστές μέχρι κομουνιστές), έστω κι αν ο Μελανσόν δεν θα έχει τους περισσότερους βουλευτές, για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Το στοίχημα γι’ αυτόν είναι να διατηρήσει αυτό το μόρφωμα ζωντανό και να σταματήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις.

Οι ακροδεξιοί του RN έχουν πάτωμα τις 25 έδρες (μέχρι τώρα είχαν 8) και αν δεν υπάρξουν πολύ μεγάλες συσπειρώσεις εναντίον τους μπορεί να φτάσουν και τις 50! Ενδεικτικό της σταθερής ανόδου του κόμματος, η Λε Πεν δεν βρέθηκε τυχαία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δύο φορές. Οι γκωλικοί θα ξεπεράσουν τις 60 έδρες και στην εξαιρετικά πιθανή περίπτωση μη αυτοδυναμίας του Μακρόν μπορεί να αποτελέσουν ένα βολικό στήριγμα. Οι βουλευτές εκτός των 4 μεγάλων σχηματισμών που θα εκλεγούν θα ξεπεράσουν τους 20.

* Αργύρης Παγαρτάνης - CNN Greece