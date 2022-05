Πάτρα: Το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 θα γίνει Εθελοντικός καθαρισμός της Πλαζ

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe-Zentrum Πάτρας και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας (Oceanus-Lab) του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχουν στη δράση «Clean Up the Med 2022», διοργανώνοντας εθελοντικό καθαρισμό της ακτής και καταγραφή των απορριμμάτων στην περιοχή της Πλαζ, το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 στις 9:00 πμ.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΟΙΚΙΠΑ και του Ινστιτούτου Goethe-Zentrum Πάτρας θα συναντηθούν στην είσοδο της Πλαζ στις 9:00 πμ και μέχρι τις 11:30πμ θα πραγματοποιήσουν εθελοντικό καθαρισμό και καταγραφή των απορριμμάτων της παραλιακής ζώνης με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών που διαθέτει εμπειρία πολλών ετών στη μελέτη των θαλασσίων απορριμμάτων (marine litter).

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι Ζωή!

Ο εθελοντικός καθαρισμός/καταγραφή εντάσσεται στα πλαίσια της καμπάνιας «Clean Up the Med 2022» που διοργανώνεται από το 1995 και έχει σαν στόχο να συμβάλει στην προστασία της Μεσογείου. 100 οργανισμοί σε 16 χώρες συμμετείχαν στην εκστρατεία με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω κοινών ημερών δράσης. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε ΜΚΟ, συλλόγους, φοιτητές, εθελοντές, ερευνητές, δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, τουριστικούς φορείς και πολίτες που συμμετείχαν στην εκστρατεία Clean Up the Med!

Κατά τη διάρκεια των ετών, η εκστρατεία Clean Up the Med έχει συλλέξει περισσότερους από 800.000 τόνους σκουπιδιών κατά μήκος 100.000 χιλιομέτρων ακτών της Μεσογείου. Παρόλα αυτά 570.000 τόνοι πλαστικού (που αντιστοιχούν σε περίπου 3.000 πλαστικά μπουκάλια ανά λεπτό) ρέουν στα νερά κάθε χρόνο. Γι' αυτό η θάλασσα μας χρειάζεται ακόμα τη στήριξή μας!

Στόχος της δράσης είναι η προστασία των θαλασσών μας από τα απορρίμματα και η διαπίστωση της έκτασης του προβλήματος της ρύπανσης των θαλασσών από κοντά, με τη συνδρομή των επιστημόνων (καθηγητή Γ. Παπαθεοδώρου, της επιστημονικής συνεργάτιδας Δρ. Σ. Κορδέλλα και της υποψήφιας διδάκτορος Κ. Κουβαρά) του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας.

Στοχεύουμε επίσης να μοιραστούμε τη γνώση με φίλους, οικογένεια και συναδέλφους και να γίνουμε έτσι μέρος της λύσης μιας παγκόσμιας πρόκλησης.

Οι διοργανωτές καλούν τους κατοίκους της πόλης και τους άλλους τοπικούς φορείς να υποστηρίξουν τη δράση Clean Up the Med 2022 στην παραλία της Πλαζ της Πάτρας δίπλα στην αξιόλογη περιοχή του Έλους της Αγυιάς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέγουμε

• Παγούρι με νερό (όχι πλαστικό μπουκάλι) και κάποιο σνακ

• Άνετα ρούχα, καπέλο και κλειστά παπούτσια (όχι σαγιονάρες ή πέδιλα γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού)

• Μάσκα, γάντια και αντισηπτικό

Οργάνωση δράσης

Άφιξη 9:00 πμ στο χώρο μπροστά από την είσοδο της Πλάζ.

Δημιουργία ομάδων 5-7 ατόμων. Ένα άτομο κρατάει το Δελτίο Καταγραφής Απορριμμάτων, ενώ θα κρατάμε 2 σακούλες (κατά προτίμηση τσουβάλια) ανά ομάδα για να διαχωρίζουμε τα απορρίμματα σε κοινά και ανακυκλώσιμα.

Ορθή καταγραφή απορριμμάτων (ποσότητα, είδη, προέλευση) ώστε να βοηθήσουμε στην επιστημονική μελέτη του προβλήματος, καθώς επεξεργάζονται από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και προωθούνται στους αρμόδιους διεθνείς φορείς για περαιτέρω αξιοποίηση συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια επιστημονική μελέτη.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δεν πιάνουμε αντικείμενα με γυμνά χέρια. Δεν συλλέγουμε απορρίμματα που είναι άγνωστα ή αιχμηρά και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.