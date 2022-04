My Way Hotel: Το μοναδικό ξενοδοχείο στην Πάτρα με αναγνώριση "Boutique Hotel" από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το μοναδικό ξενοδοχείο στην Πάτρα που έχει αναγνωριστεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ως "Boutique Hotel" είναι πλέον το “My Way”.

Στη συγκεκριμένη πιστοποίηση το οδήγησε η διαφοροποίηση της εμπειρίας στη διαμονή ενώ το γεγονός ότι του χορηγήθηκε το σήμα σημαίνει ότι έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο concept σχεδιασμού, που εφαρμόζεται με συνέπεια στην αισθητική, τα τμήματα και σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του ενώ παράλληλα προσφέρει ένα πλήθος αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών στου επισκέπτες του, με στόχο το κατάλυμα να καταστεί μοναδικό σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Το “My way” διαθέτει 63 υποδειγματικά ευρύχωρα δωμάτια και δύο εκλεπτυσμένες σουίτες ενώ καθιερώνεται ταχύτατα ως το πιο αγαπημένο city hotel με την ασυναγώνιστη θέα, τη στρατηγική θέση και τις πολύπλευρες παροχές. Δίνεται έμφαση στο πρωινό, το οποίο εστιάζει στα αγνά και φρέσκα υλικά ενώ το a ala carte εστιατόριο στο roof gargen μας υπόσχεται γευστικές απολαύσεις σε καθημερινή βάση.

Αγναντεύοντας την Όθωνος Αμαλίας και τον Μώλο, αλλά και μέχρι τον εμβληματικό Άγιο Ανδρέα και την Πλαζ, το My Way βάζει σε πειρασμό τουρίστες κάθε κατηγορίας, αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους της Πάτρας. Οφείλουμε να επισημάνουμε πως πρόκειται για τον απόλυτο ορισμό του «value for money»!

Info

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr