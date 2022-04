Πρεμιέρα και στην Πάτρα θα κάνει το βραβευμένο Ουκρανικό φιλμ για το Άγιον Όρος, «Ἀδάμ, ποῦ εἶ;»

Το βραβευμένο Ουκρανικό φιλμ για το Άγιον Όρος με τίτλο «Ἀδάμ, ποῦ εἶ; - Where are you Adam?» που έχει δοθεί σε 21 χώρες μέχρι τώρα για προβολή από την Enorama Distribution Films, θα αρχίσει να παίζεται στις αίθουσες της χώρας μας και μάλιστα οι προβολές θα τελούν υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η συγκεκριμένη ταινία σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ζαποροσένκο και παραγωγή του ιεροδιάκονου Αλέξανδρου Πλύσκα θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και σύμφωνα με το δελτίο Τύπου και τις αίθουσες ανά τη χώρα όπου θα παιχθεί, αναμένεται να προβληθεί και στην Πάτρα στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη.

Χορηγός Επικοινωνίας : Nova Greece Digital Platform.

Το φιλμ θα βγει και στην Κύπρο στις 28 Απριλίου ενώ για το Μάιο υπάρχουν προγραμματισμένες πρεμιέρες σε Ιαπωνία, Νιγηρία, Ινδία και Πακιστάν.

*Η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας θα γίνει στον κινηματογράφο Ideal στην οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα στις 11 Απριλίου παρουσία του δημιουργού του φιλμ που έρχεται από το Κίεβο στην Ελλάδα ειδικά για την πρεμιέρα της ταινίας του.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ