Ποιος είναι ο 40αρης Πατρινός Δημήτρης Μάντζος που αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ.

Πολιτική δραστηριότητα:

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Κινήματος Αλλαγής

Μέλος Γραμματείας Τομέα Δικαιοσύνης Κινήματος Αλλαγής

Μέλος Επιτροπής Θέσεων για τη Συνταγματική και Θεσμική Μεταρρύθμιση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (2016-2019)

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο ενασχόλησης: Διαμεσολάβηση και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Εξασφαλίσεις απαιτήσεων και δικαστική επιδίωξη είσπραξης οφειλών, Δίκαιο Αφερεγγυότητας (Εμπορικής και Αστικής), Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτική συγγραφική δραστηριότητα και εισηγήσεις

• Ρήτρα διαμεσολάβησης: Νομική φύση και εκτελεστότητα (διατριβή υπό εκπόνηση)

• Drafting a training program on lawyer supported mediation CCBE (Μάιος 2019)

• Promoting Mediation in Greece - Contribution from a practitioner’s point of view (Mediation Roundtable Athens, 18 Απριλίου 2016)

• Το δίκαιο αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα - Παθογένειες και προοπτικές (συλλογικό έργο - Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, Ιούνιος 2014)

• SMEs and Insolvency - Current situation in Greece (εισήγηση στο Insolvency Workshop του Joint Vienna Institute, Βιέννη, 8 Μαΐου 2014)

• Μελέτη αξιολόγησης εφαρμογής των θεσμών της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης στην Ελλάδα (ΥΔΔΑΔ, Οκτώβριος 2013

Δίπλα στον Δημήτρη Μάντζο θα τοποθετηθεί και αναπληρωτής ή μάλλον αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου που, όπως λέγεται, θα προέρχεται από τον χώρο της δημοσιογραφίας. Με την μετακίνησή του "αδειάζει" η θέση του διευθυντή της Κ.Ο., στην οποία αναμένεται να τοποθετηθεί έμπειρος πρώην βουλευτής.