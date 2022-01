Καινοτόμο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Φροντιστών για την Αλτσχάιμερ στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται στην Ελλάδα ένα σύγχρονο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για φροντιστές νοσούντων από Αλτσχάιμερ και Άνοια, αποκλειστικά από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως, οι οποίες εισάγονται από την «Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιμερ».

Υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή του Κέντρου Αριστείας Ιατρικής Ακριβείας για το Αλτσχάιμερ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, Κώστα Λυκέτσου, και της διδακτικής ομάδας της Andrea Nelson, RN, MS Director of Memory Care Programs at the Johns Hopkins Memory and Alzheimer’s Treatment Center, η επιστημονική ομάδα του Μητροπολιτικού Κολεγίου έχει προσαρμόσει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος στις ιδιαιτερότητες και την κουλτούρα της Ελλάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δυναμικού που διαθέτει η χώρα.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαδικτυακής παρακολούθησης (με συνδυασμό ασύγχρονης (80%) και σύγχρονης (20%) εκπαίδευσης) και δια ζώσης φοίτησης.

Μέσω του προγράμματος καλύπτονται και οι δύο βασικές κατηγορίες φροντιστών:

οι επαγγελματίες Υγείας (όπως ψυχολόγοι, νοσηλευτές κ.ά.) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις (πρόγραμμα 100 ωρών),

(όπως ψυχολόγοι, νοσηλευτές κ.ά.) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις (πρόγραμμα 100 ωρών), καθώς και τα μέλη οικογενειών που φροντίζουν συνανθρώπους μας που πάσχουν από την Αλτσχάιμερ και τις συναφείς νόσους (πρόγραμμα 40 ωρών).

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Οι επιστημονικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί αποτυπώνουν τις βασικές αρχές της Ιατρικής Ακριβείας στον χώρο των νευροεκφυλιστικών νόσων, έχοντας ως πρότυπο τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται στην Αμερική. Απώτερος στόχος της παροχής του προγράμματος στην Ελλάδα είναι να αναπτυχθεί ένα νέο επίπεδο παροχών φροντίδας στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από Άνοια και Αλτσχάιμερ.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας κάντε κλικ εδώ ή επισκεφθείτε το www.mitropolitiko.edu.gr.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε video, στο οποίο καθηγητές και συμμετέχοντες μοιράζονται την εμπειρία τους από το πρόγραμμα: https://www.youtube.com/watch?v=DZ4rDiNVlWE