Σάλμα Χάγιεκ: Ο πρώτος πρωινός καφές του 2022 σε εξωτικό προορισμό με super sexy ολόσωμο

Ακολουθώντας το life style πρότυπο πολλών διασημοτήτων η 55χρονη Μεξικάνα ηθοποιός,παραγωγός και ακτιβίστρια Σάλμα Χάγιεκ υποδέχθηκε τη νέα χρονιά σε παραλιακό, εξωτικό θέρετρο. Μάλιστα δεν παρέλειψε να ανεβάσει στιγμιότυπο στο Instagram όπου το πολύ αποκαλυπτικό της μαγιό -ενώ χαλάρωνε δίπλα στην πισίνα- ενθουσίασε τους 20 εκατομμύρια ακολούθους της. First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year', έγραψε φορώντας ένα χαρακτηριστικό ολόσωμο μαγιό Saint Laurent με τολμηρό ντεκολτέ. Ηταν σε leopard print και κοστίζει γύρω στα 700 ευρώ. Η Σάλμα ήταν ανέκαθεν περήφανη για τις καμπύλες της και παρά το μικρό της ανάστημα επιμένει να τις προβάλλει. Eίναι από τις stars που δημοσιοποιούν πολύ συχνά εικόνες με μαγιό. Πολυβραβευμένη, έχει μια 14χρονη κόρη με τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο σύζυγό της François-Henri Pinault, Μάλιστα πρόσφατα μίλησε δημόσια για τις αλλαγές που παρατηρεί στο σώμα της λόγω εμμηνόπαυσης, συνεχίζοντας πάντως να το καμαρώνει με αυτοπεποίθηση.