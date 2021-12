Τα διάσημα τραγούδια των Χριστουγέννων που συνεχίζουν ακάθεκτα να «σπάνε ταμεία»

Οι γιορτινές μέρες που διανύουμε έχουν σε παγκόσμια κλίμακα τη δική τους υπόκρουση. Πρόκειται για ραγούδια που απογειώνουν ρεβεγιόν, parties, οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις στο σπίτι αλλά και απλές βόλτες σε καταστήματα και δρόμους της πόλης, τα οποία έχουν αγαπηθεί οικουμενικά σημειώνοντας αστρονομικές πωλήσεις. Ποια είναι λοιπόν τα εμπορικότερα Christmas songs;

5. Μistletoe – Τζάστιν Μπίμπερ



Εκπληξη αποτελεί το μουσικό κομμάτι του καναδού super star και νεανικού ειδώ λου της ποπ Τζάστιν Μπίμπερ. Είναι ο μόνος της γενιάς του που «έσπασε» την παράδοση της πρωτιάς των διαχρονικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.Το Mistletoe, που κυκλοφόρησε το 2011, πούλησε 164.000 αντίτυπα μόνο μέσα στην πρώτη εβδομάδα της παρουσίασης του και μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 οι εκτιμώμενες πωλήσεις (και digital) πωλήσεις του τραγουδιού είχαν φτάσει τις 722.000.Έκτοτε, το τραγούδι συνέχισε να πουλάει φτάνοντας πολλαπλά… πλατινένια επίπεδα, με άλλα δύο εκατ. αντίτυπα από το 2015, τα οποία και σήμερα «σκίζουν»!

4. Do they know it’s Christmas? – Band Aid



To θρυλικό σίνγκλ του 1984 που δημιουργήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, με αφορμή την επιδημία πείνας στην Αιθιοπία, με τη συμμετοχή πολλών αστέρων της εποχής, από τον Μπόνο και τον Μπόι Τζορτζ έως τον Στινγκ και τον Τζορτζ Μάικλ, βρέθηκε απευθείας στην πρώτη θέση των βρετανικών charts και παρέμεινε εκεί για άλλες πέντε εβδομάδες. Με την υπογραφή του ακτιβιστή Μπομπ Γκέλντοφ το τραγούδι πούλησε πάνω από 2,5 εκατ. αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ και άλλα 3,8 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, συνεχίζει να αποφέρει κέρδη δεδομένου πως έκτοτε έχει λανσαριστεί εκ νέου άλλες τρεις φορές από διαφορετικούς καλλιτέχνες το 1989, το 2004 και το 2014.

3. All I Want for Christmas is you – Μαράια Κάρει



Το λατρεμένο αυτό τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994, όμως πιθανότατα ούτε η ίδια η Μαράια Κάρει θα είχε προβλέψει το μέγεθος της επιτυχίας του, που συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα αποφέροντάς της ατέλειωτα εκατομμύρια. Εχει ξεπεράσει τα 16 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως, είναι το τρίτο πιο εμπορικό θεματικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι, αλλά και το 12ο σε πωλήσεις single όλων των εποχών. Παράλληλα το streaming του έδωσε νέα… ζωή και ακόμη πιο ισχυρές εισπράξεις, αν λάβουμε υπόψη ότι ήδη έχει ξεπεράσει τις 975 εκατ. προβολές και οδεύει ολοταχώς προς το ρεκόρ του 1 δισ. Σύμφωνα δε, με τα MRC Data, η Μαράια κερδίζει τουλάχιστον ένα σεντ κάθε φορά που παίζει το τραγούδι.

2.Silent Night – Μπινγκ Κρόσμπι



Πρόκειται σαφώς για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διεθνώς χριστουγεννιάτικες μελωδίες και η συγκεκριμένη έκδοση με την υπέροχη φωνή του Κρόσμπι εξελίχτηκε σε ένα γνήσια διαχρονικό τραγούδι, αν λάβουμε υπόψη πως κυκλοφορεί από το 1935 και από τότε έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατ. αντίτυπα.Φυσικά αρχικός συνθέτης του αγαπημένου τραγουδιού των Χριστουγέννων, που έχει μεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες, ήταν ο Αυστριακός Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ, ο οποίος το παρουσίασε στις 24 Δεκεμβρίου του 1818. Από τότε μέχρι σήμερα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν παρουσιάσει τη δική τους εκτέλεση, με ενδεικτικές τις περιπτώσεις των Έλβις Πρίσλεϊ, Τόρι Αμος, Στίβι Νικς και Αντρέα Μποτσέλι, όμως η πρώτη εκτέλεση με την φωνή του βραβευμένου με Όσκαρ Κρόσμπι παραμένει η πιο δημοφιλής.

1.White Christmas – Μπινγκ Κρόσμπι



Η «βελούδινη» φωνή του θρυλικού αμερικανού ηθοποιού και τραγουδιστή Μπινγκ Κρόσμπι «ντύνει» και την πρώτη θέση της κατάταξης, με το «White Christmas» να αποτελεί μακράν το πιο εμπορικό τραγούδι των Χριστουγέννων, όπως επίσης και το νούμερο ένα single σε πωλήσεις όλων των εποχών σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες, με πωλήσεις που εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια.Με συνθέτη και στιχουργό τον Ίρβινγκ Μπερλίν, το τραγούδι δημιουργήθηκε για την ομώνυμη χολυγουντιανή ταινία του 1942 και μάλιστα κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Με το λανσάρισμα του έμεινε 11 εβδομάδες στην πρώτη θέση σε πωλήσεις, αν και έκτοτε μέσα από τις νέες εκτελέσεις του έχει επανέλθει κι άλλες φορές στην κορυφή των διεθνών charts. Είναι χαρακτηριστικό πως η μελωδία κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων ηχογραφήσεων, με πάνω από 500 εκτελέσεις. Μάλιστα, με τις νεότερες εκτελέσεις από έτερους καλλιτέχνες, οι πωλήσεις του «White Christmas» υπολογίζεται ότι έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατ. αντίτυπα.