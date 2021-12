Το «All I Want For Christmas Is You» σπάει ένα ακόμα ρεκόρ

Το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρει εξακολουθεί να ακούγεται, έχοντας φανατικούς οπαδούς, αλλά και πολέμιους…

Η φαινομενικά διαχρονική αυτή μελωδία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ερτζιανά το 1994, αλλά χρειάστηκαν 25 χρόνια για να φτάσει τελικά το νούμερο ένα στη λίστα Billboard Hot 100 το 2019.

Το τραγούδι ανέβηκε ξανά σε αυτή την κορυφαία θέση τον Δεκέμβριο του 2020 και μόλις χθες έφτασε στο νούμερο ένα για τρίτη φορά. Κι έγινε το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του chart που κατέκτησε την πρώτη θέση σε τρεις ξεχωριστές χρονιές.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα μουσικών αναλυτικών στοιχείων Chartmetric, το «All I Want for Christmas» ανεβαίνει συνεχώς σε δημοτικότητα στο Spotify τόσο μετά το Halloween όσο και μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Μέχρι στιγμής, το τραγούδι έχει πάνω από 975 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα, με τροχιά να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο μέχρι την Πρωτοχρονιά, πρόσθεσε η εταιρεία.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα (10-16 Δεκεμβρίου), ο ύμνος των διακοπών της Κάρεϊ συγκέντρωσε κατέγραψε 37,6 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ (αύξηση 16%), 26,1 εκατομμύρια εντυπώσεις κοινού στο ραδιόφωνο (αύξηση 7%) και πούλησε 7.400 λήψεις (αύξηση 7%), αποκάλυψε το Billboard, επικαλούμενος δεδομένα της MRC.

Η Μαράια Κάρει έχει ονομαστεί «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» χάρη στο επιτυχημένο τραγούδι της ‘All I Want for Christmas is You’

Σύμφωνα με τα MRC Data, η Κάρει κερδίζει τουλάχιστον 1σεντ κάθε φορά που παίζει το τραγούδι. Το 2019, κέρδισε 1,7 εκατομμύρια δολάρια μόνο από streams. Το 2020, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 1,9 εκατομμύρια δολάρια. Η ποπ σταρ αναμένεται να κερδίσει ακόμα περισσότερα φέτος, καθώς το streaming συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά των δικαιωμάτων και να προσθέτει παθητικά έσοδα στους μισθούς των καλλιτεχνών.

Συνολικά, η Κάραι έχει συγκεντρώσει πάνω από 60 εκατ. δολάρια με την πάροδο των ετών, μόνο από το streaming, το οποίο δεν περιλαμβάνει καν επιπλέον μετρητά μέσω πωλήσεων άλμπουμ, downloads, αδειών χρήσης και άλλων τύπων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο, καθώς το κομμάτι αυτό έχει εμπνεύσει ένα παιδικό βιβλίο , μια ταινία κινουμένων σχεδίων , ένα νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Music, και προσοδοφόρα brand deals.

Και η «δράση» του τραγουδιού εκτείνεται πέρα από τη μουσική. Τα McDonalds ανακοίνωσαν ένα «Μενού Μαράια» για τις γιορτές, με ένα διαφορετικό, δωρεάν προϊόν από το μενού που μπορούν να απολαύσουν οι καταναλωτές κάθε μέρα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων — με ελάχιστη αγορά 1 $ στην εφαρμογή McDonald’s για κινητά.