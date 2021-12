Τι προβάλλει η μικρή οθόνη τις μέρες των Χριστουγέννων: Μόνος στο Σπίτι, Βιολιστής, Γεντλ, Μπραντ Πιτ

Ταινίες που θα μας κρατήσουν όμορφη συντροφιά τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων έχουν προγραμματίσει τα τηλεοπτικά κανάλια με φιλμ τόσο πρόσφατης σοδειάς όσο και κλασικά παλιότερα όπως ο περίφημος «Βιολιστής στη Στέγη» του Νόρμαν Τζούσιον από το μακρινό 1971 με τον Τοπόλ που θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 στις 21.30 την Παρασκευή 24/12/2021, παραμονή των Χριστουγέννων. Όπως έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα, ο «Βιολιστής στη Στέγη» θεωρείται ένα από τα τελευταία ωραία μιούζικαλ του Χόλιγουντ που μάλιστα βραβεύτηκε με Όσκαρ διασκευασμένης μουσικής στον Τζον Γουίλιαμς, καθώς και με τα Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας και ήχου.

Στο κανάλι του Alpha, επίσης την παραμονή των Χριστουγέννων στις 22.00 θα παιχθεί το αγαπημένο καρτούν φιλμ του 1994 «Ο Βασιλιάς των λιονταριών» σε σκηνοθεσία Ρομπ Μίνκοφ και Ρότζερ Άγιρερς, μία ταινία διαχρονική πια που μάλιστα ξαναγυρίστηκε πρόπερσι. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ για την μουσική του Χανς Ζίμερ αλλά και για το τραγούδι «Can You Feel the Love Tonight» του Έλτον Τζον.

Για όσους ξενυχτήσουν στην τηλεόραση το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουν την ταινία του 1984, «Γεντλ» σε σκηνοθεσία της Μπάρμπρα Στρέιζαντ με πρωταγωνίστρια την ίδια και μαζί της τον πολύ καλό ηθοποιό Μάντι Πατίνκιν. Είναι προγραμματισμένο για τις 00.50 μετά τα μεσάνυχτα στην ΕΡΤ1 και το συγκεκριμένο φιλμ που ήταν και η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Στρέιζαντ πήρε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το πράγματι υπέροχο κομμάτι των Michel Legrand & Alan and Marilyn Bergman, "Papa, Can You Hear Me?" ενώ για Όσκαρ προτάθηκε και η Έιμι Ίρβινγκ στον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο.

Επίσης στον Alpha στις 24.00, την Παρασκευή θα παιχθεί η Αμερικανική κομεντί «Ενώ εσύ κοιμόσουν» του Τζον Τερτελτάουμπ με την Σάντρα Μπούλοκ που κέρδισε υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα και τον Μπιλ Πούλμαν.

Την Πέμπτη 23/12, προπαραμονή των Χριστουγέννων, στις ταινίες που προβάλλονται και ξεχωρίζουν είναι το Γαλλικό φιλμ του 2018, «Χωρίς Οικογένεια» του Αντουάν Μπλοσιέ, μία πιστή μεταφορά του γνωστού και πολυδιαβασμένου μυθιστορήματος του Έκτορος Μαλό (στις 21.00 στο κανάλι Open), το «Baby driver» του Έντγκαρ Ράιτ, παραγωγής 2017 με τον Άνσελ Έλγκορτ που φέτος τον είδαμε στο ριμέικ του «West Side Story», (στις 00.10 στο κανάλι Mega), και την εξαιρετική ταινία που ήταν υποψήφια στα Όσκαρ του 1995, και για καλύτερη ταινία, «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ – The Shawshank Redemption» του Φρανκ Ντάραμποντ με τους Τιμ Ρόμπινς και Μόργκαν Φρίμαν. Το σενάριο ήταν βασισμένο σε μία μικρή ιστορία του Στίβεν Κινγκ.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το Σάββατο 25/12/2021, θα έχουμε ταινίες από το πρωί όπως στις 11 στον ΑΝΤ1, το Αμερικανικό ανιμέισον φιλμ «Βρέχει Κεφτέδες» του 2009 που διακρίνεται για το έξυπνο χιούμορ του, και στις 13.10 στο Star την Γαλλική οικογενειακή ταινία «Χριστούγεννα & Σία» του Αλέν Σαμπά με τον ίδιο, την Οντρί Τοτού, κ.α.

Οι περίφημες «Τρελές Σφαίρες», από τις πιο επιτυχημένες και εμπορικές κωμωδίες – παρωδίες των 80ς, παραγωγής του 1988 με τον Λέσλι Νίλσεν θα προβληθεί στο κανάλι Σκάι στις 17.50 ενώ η ανιμέισον ταινία «Ο Γκριντς» παραγωγής 2018 σε σκηνοθεσία Γιάροου Τσένι και Σκοτ Μόζιερ θα προβληθεί στο Star στις 21.00.

Στις 21.00 το Σάββατο των Χριστουγέννων το Σκάι προβάλλει μία πολύ όμορφη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με την Κλόι Γκρέις Μόρετζ και τον Μπεν Κίνγσκλει, το νοσταλγικό «Hugo», παραγωγής 2011 που μάλιστα τιμήθηκε με 5 Όσκαρ σε τεχνικές κυρίως κατηγορίες.

Στις 22.00 στο κανάλι της ΕΡΤ3 για τους πιο ψαγμένους θα προβληθεί ένα Χριστουγεννιάτικο φιλμ παραγωγής του 1928, του Ζαν Ρενουάρ, «Το Κοριτσάκι με τα σπίρτα». Όπως έγραψε το Αθηνόραμα, πρόκειται για την πρώτη σπουδαία ταινία του Ζαν Ρενουάρ και μία από τις τελευταίες του βωβού κινηματογράφου, ένα κομψοτέχνημα λυρισμού, διάρκειας μόλις 40 λεπτών.

Και πάμε στην Κυριακή, τη 2η μέρα των Χριστουγέννων και στις 11.30 το πρωί στο κανάλι Star, θα προβληθεί η ανιμέισον ταινία του 2012, «Λόραξ» των Κρις Ρένο και Κάιλ Μπάλντα, οι οποίοι μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη μία ευαίσθητη αλληγορική ιστορία για την προστασία του περιβάλλοντος, του Dr. Seuss.

Επίσης την Κυριακή 26/12/2021 στο Star στις 17.15 έχει προγραμματιστεί να προβληθεί η κομεντί του 1999 «Μία Βρδαιά στο Νότινγκ Χιλ» του Ρότζερ Μίτσελ με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Χιου Γκραντ, μία από τις διασημότερες και πλέον επιτυχημένες κομεντί των τελευταίων δεκαετιών, ενώ πάντα στο Star στις 21.00 θα παιχθεί το «Μόνος στο σπίτι» του Κρις Κολόμπους, το απόλυτο Χριστουγεννιάτικο χιτ από το 1990 που πρωτοπροβλήθηκε στους κινηματογράφους με τον Μακόλει Κάλκιν να μένει μόνος στο τεράστιο σπίτι του καθώς τον ξέχασε η οικογένεια του που έφυγε βιαστικά για το αεροδρόμιο, και να καλείται να αντιμετωπίσει δύο γκαφατζήδες διαρρήκτες, τους Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν. Όσες φορές και να το δεις πραγματικά δεν το βαριέσαι.

H ΕΡΤ1 στις 22.00 θα μεταδώσει την Κυριακή 26/12 το φιλμ φαντασίας «Χόμπιτ: Ένα αναπάντεχο ταξίδι» του Πίτερ Τζάκσον με τον Μάρτιν Φρίμαν, μία επιτυχημένη ταινία από την ομάδα του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» που ήταν υποψήφια για 3 Όσκαρ. To σενάριο ήταν βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του J. R. R. Tolkien, οι παγκόσμιες εισπράξεις ξεπέρασαν το 1 δις δολάρια και στα Όσκαρ η ταινία διεκδίκησε τα αγαλαμτίδια των καλύτερων οπτικών εφέ, της διεύθυνσης παραγωγής και του καλύτερου μεικ απ/κομμώσεων.

Στο Star στις 23.15 θα παιχθεί ο «Ρομπέν των Δασών» του Ρίντλει Σκοτ, παραγωγής 2010 με τον Ράσελ Κρόου και την Κέιτ Μπλάνσετ ενώ στον Alpha στις 00.15 η κοινωνική ταινία του 2017, Αμερικανικής παραγωγής «Θαύμα» με τον μικρούλη Τζέικομπ Τρέμπλει και τους Τζούλια Ρόμπερτς, Όουεν Γουίλσον. Λίγο αργότερα έχουν προγραμματιστεί και 2 ελληνικής παραγωγής ταινίες, «Η δεξιά τσέπη του ράσου» του Γιάννη Λαπατά (2018) στις 00.40 στην ΕΡΤ2 που είναι βασισμένη σε νουβέλα του Γιάννη Μακριδάκη και η «Έκρηξη» του Σύλλα Τζουμέρκα, παραγωγής 2014 με την Αγγελική Παπούλια στις 02.30 στο Star.

Στο Mega το Σάββατο των Χριστουγέννων στις 21.00 έχει προγραμματιστεί η «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ενώ την Κυριακή 26/12 πάντα στο Mega, στις 00:20 θα παιχθεί η Αμερικάνικη ταινία του 2012 σε σκηνοθεσία Λεν Γουάιζμαν, «Ολική επαναφορά» με τους Κόλιν Φάρελ, Μπράιαν Κράνστον, Τζέσικα Μπίελ και Κέιτ Μπεκινσέιλ.

Ακολουθούν κι άλλες ταινίες όπως τη Δευτέρα 27/12/2021 στο Open, το φιλμ «Ad Astra» του Τζέιμς Γκρέι παραγωγής 2019 με τον Μπραντ Πιτ αστροναύτη, μία ταινία με έντονη εσωτερικότητα και αλληγορία, η διάσημη κοινωνική ταινία με στοιχεία θρίλερ «Ολέθρια σχέση» του Άντριαν Λάιν, παραγωγής 1987 με τον Μάικλ Ντάγκλας και την ασυναγώνιστη Γκλεν Κλοουζ που κανονικά θα έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ για αυτήν της την ερμηνεία (στο Σκάι στις 00.30) και ακόμα η αγαπημένη κωμωδία «Πολυθρόνα για δύο» του Τζον Λάντις από το μακρινό 1983 με Έντι Μέρφι και Νταν Ακρόιντ (Open 23.30) και «Οι Πειρατές της Καραιβικής: Το σεντούκι του νεκρού» παραγωγής 2006, σε σκηνοθεσία Γκορ Βερμπίνσκι με τους Τζόνι Ντεπ, Ορλάντο Μπλουμ, στον Alpha στις 22.30.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ