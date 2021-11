Ο Μιχάλης Μάρκοβιτς θυμάται τον Κωνσταντίνο Αντίχοο

Remember remember the fifth of November

Αγαπημενε Κώστα, περασε ενας χρονος...remember remember the fifth of November και πως να ξεχασουμε την ημερομηνια 5 Νοεμβριου που εφυγες έτσι ξαφνικα μεσα στην πισινα που ηταν η ζωη σου .και το αγαπημενο σου αθλημα το πολο. Διαβάστε περισσότερα για τo κείμενο του Μιχάλη Μάρκοβιτς για τον Κωνσταντίνο Αντίχοο στο sportin.gr